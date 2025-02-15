Они есть и в Украине: 7 самых дорогих редкоземельных металлов мира

Родий

Родий считается самым дорогим металлом платиновой группы и стоит более 650 тысяч долларов за килограмм. Его основными производителями являются Южная Африка, Россия, Зимбабве и Канада. Высокая цена обусловлена чрезвычайной редкостью и широким спектром применений. Он используется в производстве зеркал, осветительных приборов и даже в ядерных реакторах.

Однако главная отрасль, которая потребляет почти 80% родия, - это автомобильная промышленность. Металл применяется в катализаторах, уменьшающих выбросы токсичных газов, и значительно эффективнее платины и палладия. Инвестировать в родий стало возможно только с 2009 года, и из-за роста спроса этот металл остается привлекательным активом.

Иридий

Иридий занимает второе место среди самых дорогих металлов с ценой более 130 тысяч долларов за килограмм. Его годовая добыча составляет всего 3 тонны, что делает его одним из самых редких элементов платиновой группы. Производство сосредоточено в США, Бразилии, России, Австралии и Южной Африке.

Благодаря своей твердости иридий используется для создания сверхпрочных сплавов. Его применяют в самолетостроении, глубоководных трубопроводах, медицине, электронике и даже в космической отрасли. Иридий также входит в состав твердотельных лазеров, ракетных двигателей и хирургических инструментов.

Иридий (фото: Википедия)

Золото

Хотя золото является самым популярным драгоценным металлом, оно занимает лишь третье место по стоимости - около 53 тысяч долларов за килограмм. Оно широко добывается в Китае, Австралии, России, США и Канаде. В Украине золото присутствует в Мужиевском золоторудном месторождении. Популярность золота объясняется его исторической значимостью и стабильностью даже в периоды кризисов.

На протяжении веков золото было основной валютой и символом власти. Сегодня оно применяется в медицине, электронике, аэрокосмической технике, однако главная сфера - ювелирные изделия.

Палладий

Палладий - еще один драгоценный металл платиновой группы, который стоит почти 40 тысяч долларов за килограмм. Основными производителями являются Россия, Южная Африка, США, Канада и Зимбабве. Он в 30 раз реже золота, что значительно влияет на его цену.

Важнейшей сферой применения палладия является производство катализаторов для автомобилей. Он превращает более 90% вредных выхлопных газов в менее токсичные вещества. Спрос на металл стремительно вырос после скандала "Дизельгейт" в 2018 году, когда автомобильная индустрия начала переходить с платины на палладий.

Кроме этого, металл используется в авиации, медицине, электронике, стоматологии и даже в ядерной энергетике.

Палладий (фото: Википедия)

Платина

Платина известна как металл статуса и роскоши, хотя она стоит около 27 тысяч долларов за килограмм. Основная добыча сосредоточена в Южной Африке, России, Канаде и США. В Украине платину в 1950-е годы нашли в районе реки Обиточной, в Приазовье.

Этот металл сначала считали дешевой версией серебра, но впоследствии его редкость сделала его еще дороже золота.

Платина используется в ювелирных изделиях, дорогих часах, а также в производстве медицинских препаратов и автомобильных катализаторов. До 2018 года она широко применялась в дизельных двигателях, но после "Дизельгейта" ее частично заменили палладием и родием.

Рутений

Рутений - еще один металл платиновой группы, который стоит более 13 тысяч долларов за килограмм. Его годовая добыча составляет около 30 тонн.

Основное применение рутения - в электронике, где он используется для изготовления электродов, проводов и контактов. Он также входит в состав платиновых и палладиевых сплавов, повышая их прочность.

В медицине рутений используется для лечения рака, а также в криминалистике для выявления скрытых отпечатков пальцев. Современные исследования доказывают, что этот металл может сыграть ключевую роль в развитии более дешевых солнечных батарей.

Рутений (фото: Википедия)

Серебро

Серебро - самый распространенный драгоценный металл в мире, но его цена значительно ниже других - около 600 долларов за килограмм. Крупнейшими производителями являются Мексика, Китай, Россия, Перу, Чили и Австралия. В Украине серебро есть в Квасовском месторождении в Карпатах.

Несмотря на относительную дешевизну, серебро используется во многих сферах: ювелирной, медицинской, электронике, производстве батарей и солнечных панелей. Оно также обладает антибактериальными свойствами, что делает его популярным в медицине и водоочистке.