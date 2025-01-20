8 фактов о Гренландии, которые делают ее очень особенным местом

Гренландия - одно из наименее исследованных и наиболее изолированных мест на планете. Однако в последнее время этот остров привлек внимание из-за предложения Дональда Трампа купить его и сделать частью США. Почему Гренландия является настоящим феноменом, который не имеет аналогов в мире?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об уникальных особенностях Гренландии, ее природе и интересных фактах из истории.

Самый большой остров в мире

Гренландия - это самый большой остров в мире, хотя формально она не считается континентом. Ее площадь составляет 2,16 миллиона квадратных километров, что соизмеримо с территорией всей Западной Европы или третьей частью Австралии.

Если бы Гренландия была отдельной страной, она занимала бы 12-е место по площади в мире. Этот масштабный остров привлекает своим величием и малозаселенностью.

Почти необитаемый остров

На территории Гренландии проживает всего 56 тысяч человек. Плотность населения здесь самая низкая в мире - 0,03 человека на квадратный километр. Это объясняется тем, что 80% территории острова покрыто толстым слоем льда, толщина которого в некоторых местах достигает 3,5 километра. Именно этот ледниковый щит является вторым по величине в мире после Антарктиды.

Вот так выглядит Гренландия без ледового щита (фото: Википедия)

Уникальное расположение городов

Практически все населенные пункты Гренландии расположены на побережье, что обеспечивает связь с внешним миром. Исключением является город Кангерлуссуак, который находится в 160 км от побережья в глубине фьорда.

Этот город является важным транспортным узлом, ведь здесь расположен главный международный аэропорт Гренландии. Благодаря этому Кангерлуссуак остается стратегически важным пунктом на карте острова.

Как Гренландия стала частью Дании

Гренландия имеет богатую историю, которая началась с переселения викингов из Исландии в 986 году. В 1261 году остров стал частью Норвегии, а затем, в 1380 году, вошел в состав объединенного государства Дании и Норвегии.

В 1905 году, когда Норвегия получила независимость, Дания сохранила контроль над Гренландией. Это закрепило статус острова как автономной территории под управлением датского королевства.

Столица Гренландии Нуук (фото: Википедия)

Самая северная столица мира

Столица Гренландии - город Нуук - является самой северной в мире. В нем проживает более 19 тысяч человек, что делает его крупнейшим населенным пунктом острова. Нуук расположен севернее Рейкьявика, но формально уступает ему статус столицы, ведь Исландия является независимым государством, а Гренландия остается автономной частью Дании.

Административная структура острова

Хотя Гренландия является частью Дании, остров имеет значительную автономию. В стране действуют собственные политические партии, парламент (ландстинг) и правительство.

Все внутренние вопросы Гренландия решает самостоятельно, в то время как Дания отвечает за внешнюю политику, оборону и валюту. Эта уникальная система позволяет острову сохранять самобытность и независимость во многих аспектах.

Административная карта Гренландии (фото: Википедия)

Как добраться до Гренландии

Несмотря на географическую близость к Северной Америке, прямые рейсы в Гренландию доступны только из Дании и Исландии. Международный аэропорт Кангерлуссуак является главными воздушными воротами острова благодаря стабильной погоде и равнинному рельефу.

Перелет из Копенгагена в столицу Нуука занимает около 4,5 часа, а стоимость билетов стартует от 600 евро.

Богатство полезных ископаемых Гренландии

Гренландия обладает значительными запасами полезных ископаемых, что делает её стратегически важным регионом. На острове найдены крупные месторождения железной руды, меди, никеля, цинка и свинца.

Особое внимание привлекают редкоземельные металлы, такие как неодим и диспрозий, которые играют ключевую роль в производстве высокотехнологичных устройств, включая смартфоны, аккумуляторы и ветровые турбины.

Добыча полезных ископаемых в Гренландии сопровождается серьезными трудностями из-за сурового климата и удаленности региона. Однако глобальное потепление и таяние ледников делают доступ к ресурсам проще, что вызывает интерес со стороны международных компаний.