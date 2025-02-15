Вони є і в Україні: 7 найдорожчих рідкісноземельних металів світу

Родій

Родій вважається найдорожчим металом платинової групи та коштує понад 650 тисяч доларів за кілограм. Його основними виробниками є Південна Африка, Росія, Зімбабве та Канада. Висока ціна обумовлена надзвичайною рідкістю та широким спектром застосувань. Він використовується у виробництві дзеркал, освітлювальних приладів і навіть у ядерних реакторах.

Проте головна галузь, яка споживає майже 80% родію, - це автомобільна промисловість. Метал застосовується в каталізаторах, що зменшують викиди токсичних газів, і значно ефективніший за платину та паладій. Інвестувати в родій стало можливо лише з 2009 року, і через зростання попиту цей метал залишається привабливим активом.

Іридій

Іридій займає друге місце серед найдорожчих металів із ціною понад 130 тисяч доларів за кілограм. Його річний видобуток становить лише 3 тонни, що робить його одним із найрідкісніших елементів платинової групи. Виробництво зосереджене в США, Бразилії, Росії, Австралії та Південній Африці.

Завдяки своїй твердості іридій використовується для створення надміцних сплавів. Його застосовують у літакобудуванні, глибоководних трубопроводах, медицині, електроніці та навіть у космічній галузі. Іридій також входить до складу твердотільних лазерів, ракетних двигунів і хірургічних інструментів.

Іридій (фото: Вікіпедія)

Золото

Хоча золото є найпопулярнішим дорогоцінним металом, воно займає лише третє місце за вартістю - близько 53 тисяч доларів за кілограм. Воно широко видобувається в Китаї, Австралії, Росії, США та Канаді. В Україні золото присутнє у Мужіївському золоторудному родовищі. Популярність золота пояснюється його історичною значущістю та стабільністю навіть у періоди криз.

Протягом століть золото було основною валютою та символом влади. Сьогодні воно застосовується в медицині, електроніці, аерокосмічній техніці, проте головна сфера - ювелірні вироби.

Паладій

Паладій - ще один дорогоцінний метал платинової групи, який коштує майже 40 тисяч доларів за кілограм. Основними виробниками є Росія, Південна Африка, США, Канада та Зімбабве. Він у 30 разів рідкісніший за золото, що значно впливає на його ціну.

Найважливішою сферою застосування паладію є виробництво каталізаторів для автомобілів. Він перетворює понад 90% шкідливих вихлопних газів у менш токсичні речовини. Попит на метал стрімко зріс після скандалу "Дизельгейт" у 2018 році, коли автомобільна індустрія почала переходити з платини на паладій.

Окрім цього, метал використовується в авіації, медицині, електроніці, стоматології та навіть в ядерній енергетиці.

Паладій (фото: Вікіпедія)

Платина

Платина відома як метал статусу та розкоші, хоча вона коштує близько 27 тисяч доларів за кілограм. Основний видобуток зосереджений у Південній Африці, Росії, Канаді та США. В Україні платину в 1950-ті роки знайшли в районі ріки Обитічної, у Приазов'ї.

Цей метал спочатку вважали дешевою версією срібла, але згодом його рідкісність зробила його ще дорожчим за золото.

Платина використовується в ювелірних виробах, дорогих годинниках, а також у виробництві медичних препаратів та автомобільних каталізаторів. До 2018 року вона широко застосовувалася в дизельних двигунах, але після "Дизельгейту" її частково замінили паладієм та родієм.

Рутеній

Рутеній - ще один метал платинової групи, що коштує понад 13 тисяч доларів за кілограм. Його річний видобуток становить близько 30 тонн.

Основне застосування рутенію – в електроніці, де він використовується для виготовлення електродів, дротів та контактів. Він також входить до складу платинових та паладієвих сплавів, підвищуючи їхню міцність.

У медицині рутеній використовується для лікування раку, а також у криміналістиці для виявлення прихованих відбитків пальців. Сучасні дослідження доводять, що цей метал може відіграти ключову роль у розвитку дешевших сонячних батарей.

Рутеній (фото: Вікіпедія)

Срібло

Срібло - найпоширеніший дорогоцінний метал у світі, але його ціна значно нижча за інші - близько 600 доларів за кілограм. Найбільшими виробниками є Мексика, Китай, Росія, Перу, Чилі та Австралія. В України срібло є у Квасівському родовищі у Карпатах.

Попри відносну дешевизну, срібло використовується в багатьох сферах: ювелірній, медичній, електроніці, виробництві батарей та сонячних панелей. Воно також має антибактеріальні властивості, що робить його популярним у медицині та водоочищенні.