Откуда взялся символ доллара: все теории - от простых до загадочных

Долларовый знак - один из самых узнаваемых символов в мире. Однако его истинное происхождение до сих пор вызывает дискуссии.

Миф о связи с США

Многие люди ошибочно считают, что знак доллара возник из-за наложения букв U и S, которые символизируют Соединенные Штаты. Эта идея стала популярной благодаря писательнице Айн Рэнд, которая в романе "Атлант расправил плечи" заявила, что $ символизирует свободу и достижения. Она утверждала, что знак образовался из начальных букв United States. Однако эта теория не выдерживает проверки фактами.

До 1776 года регион назывался Соединенными колониями Северной Америки, и символ доллара, вероятно, появился еще раньше. Также существует похожая версия, что $ означал "unit of silver" (единица серебра), но эта теория тоже считается ошибочной. Несмотря на популярность идеи Рэнд, исследователи отмечают, что знак доллара имел совсем другую эволюцию.

Барельеф с изображением Геркулесовых столбов (фото: Википедия)

Теория столбов Геркулеса

Одна из менее распространенных, но интересная теория связывает символ $ с мифологическими столбами Геркулеса. Во времена Средневековья эти столбы изображались на испанских монетах, обвитые лентами, которые образовывали форму, похожую на знак доллара.

Две вертикальные линии символизировали сами столбы, а лента - это изогнутая часть. Эта версия выглядит привлекательно, поскольку напоминает старинную символику. Однако большинство современных историков сомневается в ее достоверности.

Столбы Геркулеса были скорее художественным элементом, чем источником для создания знака $. Несмотря на это, идея продолжает существовать как романтическая, но маловероятная теория.

Испанский песо как основа символа

Самая распространенная и самая вероятная теория связывает символ $ с испанским песо. До введения доллара в 1785 году именно песо широко использовался в Америке, даже в британских колониях. Благодаря стабильности и высокому содержанию серебра песо стал основной валютой региона.

Его обычно записывали сокращенно как Ps, где буквы P и S впоследствии слились в один символ. Постепенно изогнутая часть P превратилась в вертикальную линию, создав современный знак доллара. Такая эволюция выглядит естественной и подтверждается историческими документами. Именно эта теория получила поддержку Федеральной резервной системы США.

Эволюция символа доллара (изображение: Википедия)

Число 8 и органическая эволюция

Другая теория объясняет происхождение символа доллара связью с числом 8. Испанский песо называли "piece of eight" (кусок из восьми), поскольку он был равен восьми реалам, более мелкой валюте. Некоторые исследователи предполагают, что знак доллара сначала был изображением двух наложенных друг на друга восьмерок, которые постепенно упростились до современной формы.

Независимо от того, какая теория является правильной, происхождение символа было органичным и косвенным. Он возник благодаря многолетнему использованию в документах и квитанциях. Символ развивался постепенно, адаптируясь к потребностям времени. Как и в эволюции живых организмов, его форма утвердилась через постоянное повторение и использование.