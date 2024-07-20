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"Вона закохувала в українську ідентичність". Христина Соловій зі сцени згадала про Ірину Фаріон

Субота 20 липня 2024 20:30
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"Вона закохувала в українську ідентичність". Христина Соловій зі сцени згадала про Ірину Фаріон Христина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Христина Соловій зі сцени ATLAS UNITED висловилася про Ірину Фаріон, яка померла 19 липня після скоєного замаху.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на МУЗВАР.

Деталі

Так, 20 липня Соловій взяла участь у програмі фестивалю ATLAS. Під час свого виступу вона зробила потужну промову про трагедічну подію, яка сталася напередодні - вбивство Фаріон.

Зі слів Соловій, Ірина була такою, якою українці бояться дозволити собі бути.

"Сьогодні багато згадок починалося зі слів: "Як би ми не ставилися до Ірини Фаріон, якою б не була Ірина Фаріон, але... Вона була такою, якою ми боїмося дозволити собі бути", - зазначила виконавиця.

"Вона любила українську ідентичність у собі так і закохувала у неї так, як це мало хто вміє. Поважаємо і пам'ятаємо. Вічна память Ірині Фаріон", - сказала Соловій.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

Увечері 19 липня, приблизно о 19:30, невідомий здійснив постріл в Ірину Фаріон біля її будинку і втік.

Згодом Ірину Фаріон доставили в лікарню святого Пантелеймона з вогнепальним пораненням у голову.

&quot;Вона закохувала в українську ідентичність&quot;. Христина Соловій зі сцени згадала про Ірину Фаріон

Ірина Фаріон (фото: Getty Images)

Наталія Матолінець, керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова, повідомила, що мовознавиці провели операцію. За її словами, стан пацієнтки критичний: глибока мозкова кома.

Пізніше стало відомо, що врятувати Ірину не вдалося. У Львові оголошено спеціальну поліцейську операцію із затримання злочинця - план "Перехоплення". Пошуки тривають.

Раніше відомий комік емоційно висловився про мовне питання після смерті Фаріон.

Також Фреймут спровокувала суперечки словами про смерть мовознавиці.

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