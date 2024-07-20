"Вона закохувала в українську ідентичність". Христина Соловій зі сцени згадала про Ірину Фаріон
Співачка Христина Соловій зі сцени ATLAS UNITED висловилася про Ірину Фаріон, яка померла 19 липня після скоєного замаху.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на МУЗВАР.
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Так, 20 липня Соловій взяла участь у програмі фестивалю ATLAS. Під час свого виступу вона зробила потужну промову про трагедічну подію, яка сталася напередодні - вбивство Фаріон.
Зі слів Соловій, Ірина була такою, якою українці бояться дозволити собі бути.
"Сьогодні багато згадок починалося зі слів: "Як би ми не ставилися до Ірини Фаріон, якою б не була Ірина Фаріон, але... Вона була такою, якою ми боїмося дозволити собі бути", - зазначила виконавиця.
"Вона любила українську ідентичність у собі так і закохувала у неї так, як це мало хто вміє. Поважаємо і пам'ятаємо. Вічна память Ірині Фаріон", - сказала Соловій.
Що відомо про вбивство Ірини Фаріон
Увечері 19 липня, приблизно о 19:30, невідомий здійснив постріл в Ірину Фаріон біля її будинку і втік.
Згодом Ірину Фаріон доставили в лікарню святого Пантелеймона з вогнепальним пораненням у голову.
Ірина Фаріон (фото: Getty Images)
Наталія Матолінець, керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова, повідомила, що мовознавиці провели операцію. За її словами, стан пацієнтки критичний: глибока мозкова кома.
Пізніше стало відомо, що врятувати Ірину не вдалося. У Львові оголошено спеціальну поліцейську операцію із затримання злочинця - план "Перехоплення". Пошуки тривають.