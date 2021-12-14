На Волині в ігровому автоматі сидів живий приз: фото несподіванки
У Володирмирі-Волинському кіт заліз до ігрового автомату (колаж РБК-Україна)
У місті Володимирі-Волинському місцеві жителі помітили кота в ігровому апараті на вулиці Ковельській.
Про це повідомили на сторінці "Твій Володимир" у Facebook.
Так, на фото видно, що тварина сиділа поміж м'яких іграшок.
Як кіт потрапив всередину апарату - наразі невідомо.
"Я не знаю, як він туди потрапив. Можливо, сам заліз. Можливо, діти запхали. Зараз кота визволили, з ним усе добре", – розповів виданню "Конкурент" власник ігрового автомата.
На Волині кіт заліз до ігрового автомата (facebook.com/tvoe.vv)
У коментарях користувачі вражені від побаченого.
- Нічого страшного, іграшки можна замінити, котик хотів погрітися або таким способом сподівався знайти собі кращого господаря;
- Хоч комусь користь приніс той апарат;
- Цікаво, як кіт тоді потрапив;
- Кіт, який надурив систему! А дехто за ці незабутні відчуття ще по 10 гривень витрачає.
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