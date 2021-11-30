ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вуличні коти взимку можуть замерзнути за 40 хвилин: яка температура критична для тварин

Новость на русском →
Вівторок 30 листопада 2021 21:50
Вуличні коти взимку можуть замерзнути за 40 хвилин: яка температура критична для тварин Яка температура небезпечна взимку для котів (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Для котів, які живуть на вулиці взимку, критичною для їх здоров'я є температура -15°C. Зокрема, спочатку обмороженню піддаються вушка і хвіст, а потім лапки та все тіло.

Зазначається, що за температури -20°C голодний кіт гине вже через 40 хвилин, повідомляють на сторінці уманського благодійного фонду тварин "Серце друга" у Facebook.

Так, у спільноті повідомляють, що 70% безпритульних котів не досягають віку 2 місяців.

"50% тих, хто залишився, не доживають і до 2 років. Більша їх частина гине саме взимку", - написала авторка допису Руслана Валеріївна.

За її словами, допомогти котам взимку можна харчуванням з підвищеним вмістом білка, риб'ячого жиру і введенням в раціон вітамінів E і D. Важливо подбати про будиночок для тварин, який має бути достатньо великим та з невеликими дверцями.

"Важливо будиночок підняти над землею, бо більшу частину тепла зазвичай забирає саме земля, а не вітер. Не будь байдужим!", - додала благодійниця.

Також жінка закликала у холод не виганяти тварин з під'їздів, магазинів, офісів та прибудов. Все тому, що чотирилапим ніде сховатися від снігопаду та вітру.

Раніше ми повідомляли що у Кременчуці шкуродер розкидав по вулиці шкурки мертвих собак.

Також ми писали, що у Запоріжжі подружжя морить голодом та б'є собак.

Читайте РБК-Україна в Google News
LITE
Як грім серед ясного неба: зоряні розлучення 2021, які шокували всіх
Як грім серед ясного неба: зоряні розлучення 2021, які шокували всіх