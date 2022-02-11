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На Волині автобус застряг у трясовині, на яку перетворилася дорога: люди 4 км йшли по багнюці

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Волинська область, П'ятниця 11 лютого 2022 17:34
На Волині автобус застряг у трясовині, на яку перетворилася дорога: люди 4 км йшли по багнюці Колаж РБК-Україна: на Волині автобус не зміг везти пасажирів через стан дороги
Автор: Володимир Костирін

На Волині рейсовий автобус з пасажирами застряг на бездоріжжі в багнюці, коли їхав у село Стара Гута з села Кукурики. Коли транспорт ув'язнув у болоті, на яке перетворилася дорога, людям довелося покинути салон і продовжити шлях пішки в населений пункт кілька кілометрів.

Про це передає видання "Район.Стара Вижівка".

У дорожню "пастку" потрапив рейсовий автобус "Ковель - Рудня" в четвер вранці, розповіла мешканка села Кукурики Інна Богдан, що їхала тоді в транспорті.

Жінка зазначила, що для того, щоб витягнути автобус, довелося викликати трактор.

"Пасажири, які їхали в цьому автобусі на роботу в Стару Гуту, змушені були чотири кілометри йти пішки в село", - каже жінка.

На Волині автобус застряг у трясовині, на яку перетворилася дорога: люди 4 км йшли по багнюціНа Волині автобус застряг у трясовині, на яку перетворилася дорога: люди 4 км йшли по багнюці

Застряглий в грязі рейсовий автобус (фото: скріншот з відео)

Зазначається, що після інциденту місцеві турбуються, як би перевізник не відмовився від цього маршруту через поганий стан дороги. Адже тоді перед людьми гостро постане питання - як же тепер добиратися в села.

Саме відео, як автобус застряг в грязі, опубліковано в Instagram "volynblog".

Відео: на Волині рейсовий автобус застряг у болоті, на яке перетворилася дорога

Раніше повідомлялося, що на Волині рятувальники витягали зі снігового полону "швидку" з хворою жінкою.

Також ми писали, що на Прикарпатті помітили маршрутку, в салоні якої виросли гриби, та й ціна за проїзд - теж.

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