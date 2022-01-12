На Прикарпатті в маршрутці виросли гриби. Ціна за проїзд теж (фотофакт)

На Прикарпатті в місті Калуш в маршрутці виросли гриби прямо в салоні, і пасажирам доводиться їздити з такою рослинністю під ногами.

Як видно на кадрах, представники царства живої природи рясно розростаються на підлозі під кріслами в салоні громадського транспорту, в якому, очевидно, не дуже завзято і часто роблять прибирання і проводять дезінфекцію.

Втім, водій не забуває про створення святкової атмосфери в автобусі до Нового Року та Різдва, прикрасивши салон різнокольоровим "дощиком" і гірляндами.

Зазначається, що в маршрутці при цьому підняли ціни на проїзд, яка тепер становить 8 гривень.

Фото зроблено вчора, 11 січня. При цьому номер автобуса, в якій ростуть гриби, і його маршрут в публікації не вказуються.

"Вартість проїзду зросла до 8 грн, а в маршрутці ростуть грибочки", - підписані знімки в пості.

У маршрутці Калуша в салоні виросли гриби (фото: facebook.com/Ilikekalush)

У коментарях до публікації іронізують над дивною ситуацією, діляться саркастичними порадами - не збирати ці гриби, щоб нібито не довелося платити збільшений з кінця грудня штраф за шкоду природно-заповідному фонду, а також жартома встигли придумати їм нову назву.