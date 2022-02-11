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На Волыни автобус застрял в трясине, в которую превратилась дорога: люди 4 км шли по "багнюке"

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Волынская область, Пятница 11 февраля 2022 17:34
На Волыни автобус застрял в трясине, в которую превратилась дорога: люди 4 км шли по "багнюке" Коллаж РБК-Украина: на Волыни автобус не смог везти пассажиров из-за состояния дороги
Автор: Владимир Костырин

На Волыни рейсовый автобус с пассажирами застрял на бездорожье в грязи, когда ехал в село Старая Гута из села Кукурики. Когда транспорт увяз в болоте, в которое превратилась дорога, людям пришлось покинуть салон и продолжить путь пешком в населенный пункт несколько километров.

Об этом передает издание "Район.Старая Выжевка".

В дорожную "ловушку" попал рейсовый автобус "Ковель - Рудня" в четверг утром, рассказала жительница села Кукурики Инна Богдан, ехавшая тогда в транспорте.

Женщина отметила, что для того, чтобы вытащить автобус, пришлось вызывать трактор.

"Пассажиры, которые ехали в этом автобусе на работу в Старую Гуту, вынуждены были четыре километра идти пешком в село", - говорит женщина.

На Волыни автобус застрял в трясине, в которую превратилась дорога: люди 4 км шли по &quot;багнюке&quot;На Волыни автобус застрял в трясине, в которую превратилась дорога: люди 4 км шли по &quot;багнюке&quot;

Застрявший в грязи рейсовый автобус (фото: скриншот с видео)

Отмечается, что после инцидента местные беспокоятся, как бы перевозчик не отказался от этого маршрута из-за плохого состояния дороги. Ведь тогда перед людьми остро встанет вопрос - как же теперь добираться в села.

Само видео, как автобус застрял в грязи, опубликовано в Instagram "volynblog".

Видео: на Волыни рейсовый автобус застрял в болоте, в которое превратилась дорога

Ранее сообщалось, что на Волыни спасатели вытаскивали из снежного плена "скорую" с больной женщиной.

Также мы писали, что на Прикарпатье заметили маршрутку, в салоне которой выросли грибы, да и цена за проезд - тоже.

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