ru ua
Сб, 22 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Волині рятувальники витягали зі снігового полону "швидку" з хворою жінкою (відео)

Новость на русском →
Волинська область, Субота 22 січня 2022 22:05
На Волині рятувальники витягали зі снігового полону "швидку" з хворою жінкою (відео) Фото: автомобіль "швидкої допомоги" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

На Волині вночі автомобіль "швидкої допомоги", який віз жінку до лікарні для надання медичної допомоги, потрапив у сніговий замет і застряг у кучугурах. Щоб витягнути карету швидкої, знадобилася підмога рятувальників.

Про це 22 січня передали в прес-службі ДСНС у Волинській області.

Повідомлення про "швидку", що потрапила в сніговий полон біля села Красів Горохівської громади, надійшло в службу "101" близько третьої години ночі.

На місце вирушили рятувальники ДПРЧ-9 з міста Горохів на пожежній автоцистерні.

На Волині рятувальники витягали зі снігового полону &quot;швидку&quot; з хворою жінкою (відео)

На Волині рятувальники витягли "швидку" з пацієнткою на борту, що застрягла у снігах (фото: facebook.com/dsnsVol)

За допомогою троса і спецтехніки карету медиків витягли із заметів на складній ділянці дороги, після чого "швидка" продовжила свій шлях до лікарні далі вже самостійно.

Відео: волинські рятувальники відбуксирували "швидку", яка потрапила у сніговий полон

Але дорожній інцидент трапився не з нею однією - вранці рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин відбуксирували автобус біля села Окорськ, який перевозив двох пасажирів, і теж застряг на дорозі через замети.

На Волині рятувальники витягали зі снігового полону &quot;швидку&quot; з хворою жінкою (відео)

Волинські рятувальники витягли автобус, що застряг у заметах (фото: facebook.com/dsnsVol)

Раніше повідомлялося, що під Харковом "швидка" не подужала дорогу до пацієнта, і тоді медики тягли хворого на візку кілометр по заметах.

Також ми писали про те, що перед цим під Харковом рятувальники 2 кілометри несли пацієнта на ношах до "швидкої допомоги" по засніженій дорозі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волинська область ДСНС
LITE
Перевести стрілки: Дуа Ліпа, Хантер Шефер та інші показали трендовий яскравий макіяж очей 2022
Перевести стрілки: Дуа Ліпа, Хантер Шефер та інші показали трендовий яскравий макіяж очей 2022