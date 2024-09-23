Как сделать волосы здоровыми и блестящими без дорогих средств: 7 простых советов

Неправильный уход за волосами делает их сухими, ломкими и непослушными. Однако вы можете уже сейчас позаботиться об их здоровом виде, соблюдая простые правила.

РБК-Украина (проект Styler) делится лайфхаками от специалистов по уходу за волосами.

Мойте голову правильно

Всегда возникает больной вопрос, как часто надо мыть голову. Специалисты рекомендуют делать это один-два раза в неделю, чтобы не травмировать волосы.

Однако это обычно решается индивидуально. Если ваши волосы склонны к жирности, то можете мыть ежедневно, но с использованием деликатного шампуня.

Для мытья головы выбирайте теплую воду, так как горячая раздражает кожу и вредит волосам.

Делайте массаж во время мытья головы

Дайте себе дополнительные несколько минут в душе, чтобы сделать массаж головы. Это помогает улучшить кровообращение и стимулирует рост ваших волос.

Нанесите небольшое количество шампуня, хорошо его вспеньте и осторожными массирующими движениями распределите по волосам в прикорневой зоне. Этот массаж не только расслабит и снимет напряжение, но и поможет лучше очистить кожу головы.

Делайте массаж во время мытья головы (фото: Freepik)

Защищайте волосы от воздействия высоких температур

Использование фена, плойки или выравнивателя вредно для ваших волос. Но в повседневной жизни слишком сложно отказаться от этих вещей. Выходом из ситуации становится использование средств защиты от высоких температур.

Это поможет минимизировать повреждение волос во время термоукладки.

Не расчесывайте мокрые волосы

Лучше расчесывать волосы перед душем, чтобы они меньше путались во время мытья головы. А вот расчесывание мокрых волос лучше вообще избегать.

Дело в том, что во влажном состоянии они более уязвимы к повреждению, поэтому расчесывание может оставить вам узелки, разрывы или другие неприятные последствия.

Используйте расческу осторожно

Простая расческа может быть не помощником, а врагом для ваших волос. Такое случается, если вы ее неправильно используете.

Расчесывать волосы нужно начинать от кончиков. Сначала разделите пряди, прочешите кончики и постепенно поднимайтесь к корням.

Такой способ расчесывания поможет вам привести волосы в порядок безболезненно и без повреждения.

Правильно расчесывайте волосы (фото: Freepik)

Используйте кондиционер для волос

Кондиционер нужно использовать после каждого мытья головы. Существует заблуждение, что его следует наносить от корней и по всей длине. Но это будет только тяготить ваши волосы.

Нанесите кондиционер для волос примерно от середины и до кончиков. Прочешите пряди расческой с толстыми зубцами или просто рукой. Так вы можете лучше распределить кондиционер по всей поверхности.

После этого волосы обязательно промойте прохладной водой.

Не забывайте об использовании масок

Для максимального питания волос следует использовать маску. Специалисты рекомендуют наносить ее раз в неделю во время теплого периода года, но дважды в неделю во время холодного.

Маску для волос достаточно подержать 10 минут. Однако чем дольше вы будете держать ее, тем лучше будет эффект.