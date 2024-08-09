Трихолог назвала самую большую ошибку девушек в уходе за волосами
Часто ломкость и даже выпадение волос вызваны неправильным уходом. Главная ошибка, которую часто все допускают - это избегание использования фена для волос.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как правильно использовать фен для волос, чтобы не повредить локони.
Почему стоит сушить волосы феном
В домашних условиях очень важна поддержка здорового состояния волос и кожи головы.
По словам трихолога Юлии Дудий, самая большая ошибка, которую допускают люди - это страх сушить волосы феном. Все потому, что многие думают, что фен пересушивает кожу головы и пряди.
На самом же деле при соблюдении правильной техники пользования феном можно сохранять естественную влажную волосу и получить хорошие здоровые локоны.
При укладке волос с помощью фена нужно следить за потоком воздуха, он должен быть по ходу роста под углом 45 градусов к нашей прядке.
Таким образом, можно минимизировать воздействие высокой температуры.
"Если есть проблемы с кожей головы, есть зуд, покраснение и перхоть, то если оставлять кожу сохнуть естественным образом, то никакой шампунь и уход не поможет на 100%", - добавила трихолог.
Важно запомнить, что кожа головы должна быть чистой и сухой, поэтому после мытья высушивайте волосы феном.
Правильный уход за волосами
Трихолог также назвала основные правила ухода за волосами:
- после мытья волос не ходите с полотенцем на голове дольше 10-15 мин, просушите волосы феном
- направляйте поток воздуха по ходу роста волос и под углом 45 градусов
- используйте специальные насадки в соответствии с потребностями ваших волос (выравнивание или уход за кудрями)
- не ложитесь с мокрой головой и волосами спать
Причины ломкости волос
Повышенная сухость и ломкость волос являются патологическим состоянием волос, которое отличается непроизвольной обламкой и чаще всего встречается из-за халатного отношения к волосам.
Спровоцировать повышенную ломкость могут следующие факторы:
- нарушение работы желудка
- наличие глистных инвазий
- частое окрашивание и регулярные химические завивки
- постоянное использование средств для укладки (муссы, лаки, гели)
- мытье волос очень горячей водой
- механическое повреждение волос
- дефицит витаминов
- обезжиривание кожи головы
Раньше мы сообщали, когда при выпадении волос нужно немедленно обратиться к врачу.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница трихолога Юлии Дудий и медицинский сайт Doc ua.
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