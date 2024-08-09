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Трихолог назвала самую большую ошибку девушек в уходе за волосами

Пятница 09 августа 2024 15:03
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Трихолог назвала самую большую ошибку девушек в уходе за волосами Как использовать фен, чтобы не повредить волосы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто ломкость и даже выпадение волос вызваны неправильным уходом. Главная ошибка, которую часто все допускают - это избегание использования фена для волос.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как правильно использовать фен для волос, чтобы не повредить локони.

Почему стоит сушить волосы феном

В домашних условиях очень важна поддержка здорового состояния волос и кожи головы.

По словам трихолога Юлии Дудий, самая большая ошибка, которую допускают люди - это страх сушить волосы феном. Все потому, что многие думают, что фен пересушивает кожу головы и пряди.

На самом же деле при соблюдении правильной техники пользования феном можно сохранять естественную влажную волосу и получить хорошие здоровые локоны.

При укладке волос с помощью фена нужно следить за потоком воздуха, он должен быть по ходу роста под углом 45 градусов к нашей прядке.

Таким образом, можно минимизировать воздействие высокой температуры.

"Если есть проблемы с кожей головы, есть зуд, покраснение и перхоть, то если оставлять кожу сохнуть естественным образом, то никакой шампунь и уход не поможет на 100%", - добавила трихолог.

Важно запомнить, что кожа головы должна быть чистой и сухой, поэтому после мытья высушивайте волосы феном.

Правильный уход за волосами

Трихолог также назвала основные правила ухода за волосами:

  • после мытья волос не ходите с полотенцем на голове дольше 10-15 мин, просушите волосы феном
  • направляйте поток воздуха по ходу роста волос и под углом 45 градусов
  • используйте специальные насадки в соответствии с потребностями ваших волос (выравнивание или уход за кудрями)
  • не ложитесь с мокрой головой и волосами спать

Причины ломкости волос

Повышенная сухость и ломкость волос являются патологическим состоянием волос, которое отличается непроизвольной обламкой и чаще всего встречается из-за халатного отношения к волосам.

Спровоцировать повышенную ломкость могут следующие факторы:

  • нарушение работы желудка
  • наличие глистных инвазий
  • частое окрашивание и регулярные химические завивки
  • постоянное использование средств для укладки (муссы, лаки, гели)
  • мытье волос очень горячей водой
  • механическое повреждение волос
  • дефицит витаминов
  • обезжиривание кожи головы

Раньше мы сообщали, когда при выпадении волос нужно немедленно обратиться к врачу.

Читайте также, действительно ли нужно менять шампунь для волос летом.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница трихолога Юлии Дудий и медицинский сайт Doc ua.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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Уход за волосами Здоровье Волосы Трихолог
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