Если волосы пушатся как одуванчик. Парикмахер рассказала, что с этим делать
Очень часто женщины жалуются на то, что их волосы пушятся и выглядят как одуванчики. Но это означает, что волосы просто пересушены или повреждены.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на парикмахера и стилиста по волосам Руслану Белу в Instagram.
Что нужно знать о пористых волосах
Эксперт рассказала, что пористые, пересушенные и поврежденные волосы - это три разных структуры волоса, которые требуют разного ухода и различных средств.
Пористость волос - это способность волоса поглощать и поддерживать влагу.
Пористый волос поглощает много влаги, но и быстро теряет его.
Чем меньше влаги в волоске, тем больше она закручена, а следовательно - больше пористая.
"Да, если ты кудряшка от природы и не крашена - твои волосы пористые. Точка. Это твоя особенность и изюминка. У такой структуры есть свои преимущества, поэтому люби, ухаживай и не добивай", - написала Руслана.
По ее словам, пористые от природы волосы не изменишь ничем. Оно особенно нуждается в увлажнении. А вот неправильный уход за курчавыми волосами из локонов на голове делает пух.
"Чтобы "сбить" этот пух и для выразительных кудрей, для ухода нужно выбирать плотные кремообразные продукты", - советует парикмахер.
Некорректное окрашивание волос и неправильно подобранный уход может изменить пористость волос с низкой или нормальной пористости на высокую.
Если у вас непористые от природы волосы, но они стали выглядеть подобными, скорее всего они сильно пересушены, полотно "убито" или волосы повреждены. Сухие волосы также набирают объем и начинают торчать и пушиться.
Что делать с такими волосами?
- Чтобы пересушенные убитые волосы вернуть к жизни, то нужно подбирать стабильные уходовые средства.
- Поврежденные волосы защитить от воздействия, которое повреждает.
- Следует учитывать и толщину волоса - уход все же подбирается индивидуально.
- После того, как волосы выведете из состояния пересушенных или поврежденных, нужно будет снова изменить уход.
Напомним, что парикмахер рассказала, какой уход нужен волосам летом и поделилась ценным лайфхаком.
Кстати, раньше парикмахер рассказала, что нужно делать при выпадении волос.