ua ru
Пт, 09 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Все из-за маленькой "шишкы": во Львове с помощью 3D-пластики восстановили лицо женщине

Новина українською →
Львов, Пятница 09 июня 2023 17:50
Все из-за маленькой "шишкы": во Львове с помощью 3D-пластики восстановили лицо женщине Женщине во Львове восстановили лицо с помощью 3D-пластики (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове врачи одномоментно удалили 37-летней женщине опухоль с пораженной ею частью лобной кости. Закрыли все титановой пластиной, изготовленной с помощью 3D-моделирования.

Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

Что известно

Два года назад Елена - кондитер из села во Львовской области, заметила на своем лбу какую-то шишку и подумала, что это прыщик. Возможно, он появился от косынки, которую она носит на работе.

Впоследствии она обратилась к врачу. Компьютерная томография ничего опасного не нашла.

Однако шишка росла дальше и вскоре превратилась в 7-сантиметровую опухоль, которая исказила лоб женщины. Елена чувствовала себя подавленной, ведь была вынуждена скрывать дефект головными уборами.

Врачи установили женщине диагноз - остеома. Это доброкачественная опухоль, возникающая в структурах костной ткани. В случае Елены остеома разместилась на лобной кости.

Врачи говорят, что женщине еще повезло. Все потому, что опухоль могла прорасти в черепную коробку и повредить мозг.

Как прошла операция

Для лечения врачи решили впервые применить новую методику - удаление опухоли с первичной 3D-пластикой.

До проведения операции изготовили с помощью трехмерного моделирования титановую пластину, которой собирались закрыть дефект.

Преимущество такого метода состоит в том, что человеку не приходится проходить через две операции, а в промежутке между вмешательством ходить с дефектом.

Уже на 7-й день после операции Елена поехала домой.

Все из-за маленькой &quot;шишкы&quot;: во Львове с помощью 3D-пластики восстановили лицо женщинеВо Львове женщине удалили опухоль (facebook.com/1tmolviv)

Ранее мы сообщали, что у украинки нашли длинного паразита под кожей.

Также мы писали, что во Львове учительнице удалили опухоль весом 13 килограммов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов операция опухоль