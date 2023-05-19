Обнаружили гигантскую кисту: во Львове срочно спасали новорожденную девочку
Во Львове врачи лапароскопически прооперировали новорожденную девочку. У младенца была гигантская киста брюшной полости.
Об этом сообщили на странице Львовской областной детской больницы Охматдет в Facebook.
Как обнаружили
Кисту у ребенка врачи заметили во время проведения УЗИ еще во время беременности мамы. Семья из Закарпатья приняла решение рожать в роддоме Львова и сразу везти младенца к медикам Охматдета.
Такое решение оказалось правильным, ведь сразу после рождения малыш был госпитализирован в реанимацию новорожденных и прооперирован.
"Мы сделали ребенку операцию лапароскопически, через три прокола в животике. Убрали кисту. Она была размером до 10 сантиметров", - рассказал врач Богдан Малеванный.
Почему нужно было немедленно оперировать
Киста вызывала проблемы с дыханием, пищеварительным трактом и мочевыделительной системой девочки.
Медики говорят, что применение лапароскопического метода в хирургии новорожденных - редкость. Однако профессиональная команда врачей пошла на этот рискованный шаг.
Уже на 5 день после операции ребенка вместе с родителями выписали из больницы.
Во Львове спасли ребенка с огромной кистой (facebook.com/OHMATDYTLVIV)
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