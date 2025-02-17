Волошин спел, как скучает по Украине: Анатолич и другие звезды сказали, что думают о предателе

Так, ведущий Анатолий Анатолич поделился в своих stories фрагментом новой песни беглого блогера и иронично прокомментировал ее.

"Когда только что переплыл Тису, стоишь на берегу и смотришь в сторону Украины", - написал шоумен. Анатолич потроллил Волошина (скриншот)

Позже Анатолич записал видео, в котором выразил свою позицию относительно Волошина. Он подчеркнул, что каждый, кто живет за границей, имеет право скучать по Украине или не скучать - это личный выбор.

Однако шоумена возмущает, когда те, кто сознательно выехал незаконно, подкупив "Шлях" или оформив фиктивную инвалидность, пытаются вмешиваться в украинское медиаполе и еще и зарабатывать на монетизации своих треков.

"Единственное, что мне очень не нравится - это когда люди, которые сознательно съ**лись, нарушив закон, купив выезд, "Шлях" или инвалидность, лезут в украинское медиаполе. А теперь он еще и будет зарабатывать на монетизации своего трека. Неокрепшие умы Волошина будут слушать эту музыку о том, как он скучает по Украине, находясь на Бали или в Варшаве. Люди, вы дебилы, вы конченые дебилы, если это поддерживаете", - эмоционально высказался ведущий. Анатолич потроллил Волошина (скриншот)

Он также отметил, что считает "кринжем" ситуацию, когда человек, который сбежал из страны, поет о тоске по ней, приравнивая себя к белой эмиграции.

Новую песню Волошина также прокомментировал Рамиль из группы Курган & Agregat.

"А вот еще один украинчик. Сам уехал куда-то на Бали или в Тайлайнд, и записывает песни, как ему плохо и как он грустит. (Можете глянуть на странице, как плохо там живется). Чувак, ты бы постеснялся такое записывать, учитывая, сколько военнопленных, которые находятся в адских условиях в российском плену", - возмутился артист. Рамиль из группы Курган & Agregat высказался о Волошине (скриншот)

Волошин ответил

Александр отреагировал на упреки, заявив, что не намерен вступать в конфликты, поскольку в этом нет смысла.

"Я, по большей части, не хочу идти в сопротивление или конфликты, потому что нет смысла разжигать их еще больше. Если человек выставил эту сторис, значит, у него есть на это причина. Вы знаете, что такое музыка. В Украине на ней зарабатывает меньшинство, и я не принадлежу к тем, кто получает прибыль с музыки. Я делаю ее, в первую очередь, для людей, чтобы помочь им решить определенные проблемы. А еще для того, чтобы пополнять украинскую культуру и историю", - пояснил блогер.

Напомним, Александр признался, что уехал из Украины в августе прошлого года. Сначала он находился в Польше, затем переехал в Испанию, а в октябре стало известно, что он поселился на острове Бали.

После своего отъезда бизнесмен опубликовал скандальное видео под названием "Кто предатель", в котором пытался объяснить причины побега и обвинить других в сложившейся ситуации.

Он заявил, что покинул страну из-за якобы несправедливой "системы", которая в ней царит. Волошин также отметил, что вернется на родину только тогда, когда, по его мнению, она изменится.