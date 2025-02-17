Волошин заспівав, як сумує за Україною: Анатоліч та інші зірки сказали, що думають про зрадника

Так, ведучий Анатолій Анатоліч поділився у своїх stories фрагментом нової пісні блогера-втікача та іронічно прокоментував її.

"Коли щойно переплив Тису, стоїш на березі та дивишся в сторону України", - написав шоумен. Анатоліч потролив Волошина (скріншот)

Пізніше Анатоліч записав відео, в якому висловив свою позицію щодо Волошина. Він наголосив, що кожен, хто живе за кордоном, має право сумувати за Україною або не сумувати - це особистий вибір.

Однак шоумена обурює, коли ті, хто свідомо виїхав незаконно, підкупивши "Шлях" чи оформивши фіктивну інвалідність, намагаються втручатися в українське медіаполе та ще й заробляти на монетизації своїх треків.

"Єдине, що мені дуже не подобається - це коли люди, які свідомо з’ї**лися, порушивши закон, купивши виїзд, "Шлях" чи інвалідність, лізуть в українське медіаполе. А тепер він ще й буде заробляти на монетизації свого треку. Незміцнілі уми Волошина будуть слухати цю музику про те, як він сумує за Україною, знаходячись на Балі чи у Варшаві. Люди, ви дебіли, ви кінчені дебіли, якщо це підтримуєте", - емоційно висловився ведучий. Анатоліч потролив Волошина (скріншот)

Він також зазначив, що вважає "крінжем" ситуацію, коли людина, яка втекла з країни, співає про тугу за нею, прирівнюючи себе до білої еміграції.

Нову пісню Волошина також прокоментував Раміль з гурту Курган & Agregat.

"А ось іще один українчік. Сам виїхав кудись на Балі чи в Тайлайнд, і записує пісні, як йому погано і як він сумує. (Можете глянути на сторінці, як погано там живеться). Чувак, ти б посоромився таке записувати, враховуючи, скільки військовополонених, які знаходяться в пекельних умовах в російському полоні", - обурився артист. Раміль з гурту Курган & Agregat висловився про Волошина (скріншот)

Волошин відповів

Олександр відреагував на закиди, заявивши, що не має наміру вступати в конфлікти, оскільки в цьому немає сенсу.

"Я, по більшій частині, не хочу йти в супротив чи конфлікти, бо немає сенсу розпалювати їх ще більше. Якщо людина виставила цю сторіс, значить, у неї є на це причина. Ви знаєте, що таке музика. В Україні на ній заробляє меншість, і я не належу до тих, хто отримує прибуток із музики. Я роблю її, у першу чергу, для людей, щоб допомогти їм розв’язати певні проблеми. А ще для того, щоб поповнювати українську культуру й історію", - пояснив блогер.

Нагадаємо, Олександр зізнався, що виїхав з України в серпні минулого року. Спершу він перебував у Польщі, згодом переїхав до Іспанії, а в жовтні стало відомо, що він оселився на острові Балі.

Після свого від'їзду бізнесмен опублікував скандальне відео під назвою "Хто зрадник", у якому намагався пояснити причини втечі та звинуватити інших у ситуації, що склалася.

Він заявив, що покинув країну через нібито несправедливу "систему", яка в ній панує. Волошин також зазначив, що повернеться на батьківщину лише тоді, коли, на його думку, вона зміниться.