Волошин объявился в сети на фоне скандала с "побегом" в Мексику: где сейчас экс-муж Тринчер

Как Волошин реагирует на скандал

В комментариях под последними постами блогера появилось немало вопросов. Пользователи обращались к Волошину и требовали, чтобы он объяснил ситуацию с так называемым "побегом" в Мексику. Впрочем, мужчина игнорировал все вопросы и просто "пропал" из соцсетей.

Несколько часов назад он впервые показался в сети после обнародования скандальной информации. Как оказалось, Волошин отправился в Бердичев, там его ждали родственники.

Где сейчас Волошин (скриншот)

В настоящее время блогер проводит время с братом и матерью. При этом он делает вид, что ничего не произошло. Мужчина шутит и показывает переписку с фанатками, предлагающими ему пожениться.

Волошин вернулся в соцсети на фоне волны хейта (скриншоты)

Также Волошин не забыл похвастаться мышцами с обнаженным торсом. Судя по всему, блогер решил полностью игнорировать скандал и никак не объяснять, действительно ли он пересекал границу Украины, чтобы отдыхать в Мексике.

Скандал с Волошиным.

Как уже сообщалось, недавно блогер начали обвинять в том, что тот устроил себе отпуск на фоне полномасштабной войны РФ против Украины, когда пригодные к службе мужчины не могут выехать за границу.

При этом появились документы, указывающие на то, что бывший избранник Тринчер выехал в качестве волонтера.