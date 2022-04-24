Лист або малюнок захиснику України: як відправити послання на фронт для ЗСУ
Активісти створили спеціальний сайт для тих, хто хоче відправити лист, побажання, молитви, малюнки та обереги захисникам України на фронт.
Що це за сайт і як будуть доставлятися листи – читайте в Styler нижче.
"Я люблю писати та отримувати листи. І точно знаю, що я не одна. Зараз багато різних ініціатив з передачі малюнків і листів на передову. Я створила невеликий сайт. Потім мої друзі допомогли його протестувати та візуально оформити", - розповіла авторка проєкту "Привіт, воїн!" Саша Лєтова.
На цьому сайті можна написати листа, надіслати малюнок, просто сказати якісь добрі слова нашим воїнам. А ще можна почитати листи від інших українців. Як жартують волонтери - можна навіть відправити запрошення на побачення або пропозицію одружитися.
Волонтери можуть роздрукувати будь-які матеріали з цього сайту, щоб передати ці листи потім на передову особисто нашим захисникам. У тому числі й туди, де немає зараз Інтернету.
Варто відзначити, що за перші три дні існування сайту було розміщено понад 200 листів і малюнків для бійців ЗСУ.
Користуватися сайтом дуже просто:
- Відкриваєте сайт по цьому посиланню
- Вибираєте необхідний пункт меню: написати, почитати або допомогти армії
- Пишіть лист або завантажуєте картинки в спеціальну форму
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явився телеграм-бот для тих, хто хоче стати волонтером і допомагати українцям.
А також розповідали про те, що в Україні запустили новий сайт і чат-бот "Евакуація 2022".