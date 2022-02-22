Як підтримати і допомогти ЗСУ прямо зараз: контакти, реквізити і список необхідних речей

Незважаючи на те, що російські бойовики продовжують обстрілювати територію України і убивати наших військових, ніхто із лав ЗСУ не збирається здаватись. Навпаки, як каже волонтер Мирослав Гай, - українські воїни націлені на "помсту і перемогу".

Щоб не стати рабами, ми повинні прямо зараз усіма силами підтримувати наших військових, які боронять Україну. Зробити це можна кількома способами. Наприклад, звернутися до волонтерів і фондів, які безпосередньо комунікують з ЗСУ і знають, що потрібно бійцям прямо зараз.

Але Україна переможе кремлівського тирана і його посіпак, лише тоді, коли всі ми об'єднаємося і згуртуємося заради спільної мети - свободи нашої країни і остаточного зведення нанівець загарбницьких амбіцій "імперії", яка століттями намагається накинути ярмо на наші шиї.

Повернись живим

Багатоцільова громадська організація, яка складається з благодійного фонду з допомоги армії, навчального відділу для військових, ветеранського відділу, аналітичного центру та нішевого медіа.

Зробити внесок можна на сайті фонду або з картки будь-якого банку:

IBAN : UA223226690000026007300905964

: UA223226690000026007300905964 ЄДРПОУ : 39696398

: 39696398 Отримувач : Благодійна Організація "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим"

: Благодійна Організація "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим" Призначення платежу : Благодійна допомога військовослужбовцям.

: Благодійна допомога військовослужбовцям. Телефон: 068 500 88 00

Мир і Ко

Цей фонд доставляє українським воїнам продукти харчування, амуніцію, одяг та взуття, необхідне обладнання, прилади для військових підрозділів та батальйонів. Також забезпечує медикаментами поранених військових у шпиталях, допомагає вихованцям дитячих будинків-інтернатів та вимушеним переселенцям.

Зробити внесок можна на сайті фонду або з картки будь-якого банку:

IBAN : UA893052990000026002046808212

: UA893052990000026002046808212 ЄДРПОУ : 39369683

: 39369683 Карта ПриватБанку: 5169 3305 2419 5689 (Фонд Мир і Ко, керівник Гай Мирослав)

5169 3305 2419 5689 (Фонд Мир і Ко, керівник Гай Мирослав) Телефон: 098 889 79 71

Армія SOS

Ця громадська ініціатива допомагає армії України, фокусуючись на наданні прямої адресної допомоги саме тим бійцям, які перебувають на самій передній лінії фронту.

Підрозділи Армія SOS займаються виготовленням БПЛА, авіарозвідкою на фронті, розробкою та впровадженням спеціалізованого програмного забезпечення для автоматизації та коригування артилерійського вогню, спеціалізованого картографічного та навігаційного програмного забезпечення, монтажем спеціалізованих систем та комплексів для радіорозвідки тощо.

Зробити внесок можна на сайті фонду.

IBAN : UA633052990000026007046801720

: UA633052990000026007046801720 ЄДРПОУ : 39363613

: 39363613 Отримувач : Благодійний Фонд "АРМІЯ СОС"

: Благодійний Фонд "АРМІЯ СОС" Карта ПриватБанку: 5168 7456 0652 5191 (Олексій Савченко)

5168 7456 0652 5191 (Олексій Савченко) Телефон: 068 686 54 39

People’s Project (Народний проект)

Об’єднання волонтерів та небайдужих людей, які співкоординують свої зусилля заради соціальних проектів та допомоги народу України. Платформа People’s Project надає можливість для збору коштів на потреби війська, а також медичні та соціальні проєкти.

Підтримати проєкти можна на сайті центру.

Телефон: 063 402 90 93

Наталія Юсупова

Волонтер і філантроп оперативно публікує на своїй сторінці у Facebook інформацію про те, чого потребують наші військові на передовій.

Також Юсупова - волонтер Головного військового клінічного госпіталя, бере активну участь у зборі коштів для поранених солдатів, спілкується з бійцями та їхніми рідними.

Карта monobank: 5375 4115 0267 5353 або 5375 4141 2065 9130

5375 4115 0267 5353 або 5375 4141 2065 9130 Також можна допомогти на Patreon.

Сергій Притула

Притула - активний волонтер, він регулярно збирає матеріальну допомогу й доставляє її українським військовикам. Усю інформацію про потреби бійців, списки необхідних речей для воїнів ЗСУ шоумен публікує у своєму Facebook.

IBAN : UA843052990000026200681993072

: UA843052990000026200681993072 ЄДРПОУ : 2975800618

: 2975800618 Отримувач : ПРИТУЛА С. Д.

: ПРИТУЛА С. Д. Карта ПриватБанку: 5168 7420 6353 7207 (Сергій Притула)

Ф.О.Н.Д. Діани Макарової

Фонд оперативної національної допомоги являє собою ініціативну групу активістів з надання допомоги армії та Національній гвардії України, пораненим та біженцям, сім'ям військовослужбовців.