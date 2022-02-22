Як підтримати і допомогти ЗСУ прямо зараз: контакти, реквізити і список необхідних речей
Незважаючи на те, що російські бойовики продовжують обстрілювати територію України і убивати наших військових, ніхто із лав ЗСУ не збирається здаватись. Навпаки, як каже волонтер Мирослав Гай, - українські воїни націлені на "помсту і перемогу".
Але Україна переможе кремлівського тирана і його посіпак, лише тоді, коли всі ми об'єднаємося і згуртуємося заради спільної мети - свободи нашої країни і остаточного зведення нанівець загарбницьких амбіцій "імперії", яка століттями намагається накинути ярмо на наші шиї.
Щоб не стати рабами, ми повинні прямо зараз усіма силами підтримувати наших військових, які боронять Україну. Зробити це можна кількома способами. Наприклад, звернутися до волонтерів і фондів, які безпосередньо комунікують з ЗСУ і знають, що потрібно бійцям прямо зараз.
Повернись живим
Багатоцільова громадська організація, яка складається з благодійного фонду з допомоги армії, навчального відділу для військових, ветеранського відділу, аналітичного центру та нішевого медіа.
Зробити внесок можна на сайті фонду або з картки будь-якого банку:
- IBAN: UA223226690000026007300905964
- ЄДРПОУ: 39696398
- Отримувач: Благодійна Організація "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим"
- Призначення платежу: Благодійна допомога військовослужбовцям.
- Телефон: 068 500 88 00
Мир і Ко
Цей фонд доставляє українським воїнам продукти харчування, амуніцію, одяг та взуття, необхідне обладнання, прилади для військових підрозділів та батальйонів. Також забезпечує медикаментами поранених військових у шпиталях, допомагає вихованцям дитячих будинків-інтернатів та вимушеним переселенцям.
Зробити внесок можна на сайті фонду або з картки будь-якого банку:
- IBAN: UA893052990000026002046808212
- ЄДРПОУ: 39369683
- Карта ПриватБанку: 5169 3305 2419 5689 (Фонд Мир і Ко, керівник Гай Мирослав)
- Телефон: 098 889 79 71
Армія SOS
Ця громадська ініціатива допомагає армії України, фокусуючись на наданні прямої адресної допомоги саме тим бійцям, які перебувають на самій передній лінії фронту.
Підрозділи Армія SOS займаються виготовленням БПЛА, авіарозвідкою на фронті, розробкою та впровадженням спеціалізованого програмного забезпечення для автоматизації та коригування артилерійського вогню, спеціалізованого картографічного та навігаційного програмного забезпечення, монтажем спеціалізованих систем та комплексів для радіорозвідки тощо.
Зробити внесок можна на сайті фонду.
- IBAN: UA633052990000026007046801720
- ЄДРПОУ: 39363613
- Отримувач: Благодійний Фонд "АРМІЯ СОС"
- Карта ПриватБанку: 5168 7456 0652 5191 (Олексій Савченко)
- Телефон: 068 686 54 39
People’s Project (Народний проект)
Об’єднання волонтерів та небайдужих людей, які співкоординують свої зусилля заради соціальних проектів та допомоги народу України. Платформа People’s Project надає можливість для збору коштів на потреби війська, а також медичні та соціальні проєкти.
Підтримати проєкти можна на сайті центру.
Телефон: 063 402 90 93
Наталія Юсупова
Волонтер і філантроп оперативно публікує на своїй сторінці у Facebook інформацію про те, чого потребують наші військові на передовій.
Також Юсупова - волонтер Головного військового клінічного госпіталя, бере активну участь у зборі коштів для поранених солдатів, спілкується з бійцями та їхніми рідними.
- Карта monobank: 5375 4115 0267 5353 або 5375 4141 2065 9130
- Також можна допомогти на Patreon.
Сергій Притула
Притула - активний волонтер, він регулярно збирає матеріальну допомогу й доставляє її українським військовикам. Усю інформацію про потреби бійців, списки необхідних речей для воїнів ЗСУ шоумен публікує у своєму Facebook.
- IBAN: UA843052990000026200681993072
- ЄДРПОУ: 2975800618
- Отримувач: ПРИТУЛА С. Д.
- Карта ПриватБанку: 5168 7420 6353 7207 (Сергій Притула)
Ф.О.Н.Д. Діани Макарової
Фонд оперативної національної допомоги являє собою ініціативну групу активістів з надання допомоги армії та Національній гвардії України, пораненим та біженцям, сім'ям військовослужбовців.
- Карта ПриватБанку: 4149 6293 5601 0272 (Макарова Діна Костянтинівна)
- Сторінка у Facebook
- Телефон: 066 291 31 93