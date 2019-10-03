Волонтери незвичайним способом передали "привіт" в окупований Крим (відео)

Українські аеророзвідники-волонтери за допомогою дронов скинули над анексованим Кримом тисячу листівок. Безпілотники розкидали послання з України над центром Армянська. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В кожен дрон було завантажено три тисячі листівок з інформацією, яку від жителів Криму російська влада приховує. У листівках йдеться про відсутність дніпровської води, занепад сільського господарства та провальний туристичний сезон.

Дрони викинули "послання" вранці, коли більшість людей йшли на роботу або вели своїх дітей в школу.

Волонтери скинули тисячі листівок над Кримом (відео: YouTube/ТСН)

Російські радіоелектронні комплекси хотіли перехопити безпілотники, але у них нічого не вийшло. Всі дрони повернулися на базу. Волонтери обіцяють, що наступний візит на окупований півострів вони завдадуть в Севастополь.

Нагадаємо, що мережу насмішили туристи на кримських пляжах, оскільки оксамитовий сезон, в кінці вересня, нагадує пустелі. Відпочиваючих на окупованому півострові дуже мало.

Раніше повідомлялося про те, що в Криму Міноборони РФ зацапало черговий пляж. При цьому пляж у затоці Батіліман під Севастополем був відкритий ще кілька тижнів тому.