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Оксамитовий сезон в розпалі! Мережу насмішили туристи на кримських пляжах

STYLERЖиття    24.09.2019 - 19:22
Оксамитовий сезон в розпалі! Мережу насмішили туристи на кримських пляжах
Пляжі Криму в оксамитовий сезон (колаж РБК-Україна)

На пляжах Криму одиниці відпочиваючих

Пляжі Криму в оксамитовий сезон, в кінці вересня, нагадують пустелі. Відпочиваючих на окупованому півострові лічені одиниці. У соціальній мережі Twitter в співтоваристві RoksolanaToday&Крым25%, куди користувачі відправили фотографії з різних регіонів Кримського півострова, показали спустілі пляжі.

Як повідомляється в публікаціях спільноти, оксамитовий сезон кримчани зустріли без туристів.

"Саме-саме час. Для кримчан час", - йдеться у підписі до знімках.

Оксамитовий сезон в розпалі! Мережу насмішили туристи на кримських пляжах

Пляжі Криму в оксамитовий сезон (скріншот: twitter.com/KrimRt)

"Феодосія. Туристка загубилася", - йдеться у підписі до цих кадрів.

Біля валізи стоять капці-в'єтнамки. Жінка прогулюється по березі босоніж.

Оксамитовий сезон в розпалі! Мережу насмішили туристи на кримських пляжах

Пляжі Криму в оксамитовий сезон (скріншот: twitter.com/KrimRt)

"Ялта. Осінь прийшла... яку ніхто не кликав!" - написали під одним зі знімків пляжів.

Оксамитовий сезон в розпалі! Мережу насмішили туристи на кримських пляжах

Оксамитовий сезон в розпалі! Мережу насмішили туристи на кримських пляжахПляжі Криму в оксамитовий сезон (скріншот: twitter.com/KrimRt)

"Севастополь. Омега. Зовсім вже осінь", - написали у публікації.

Оксамитовий сезон в розпалі! Мережу насмішили туристи на кримських пляжахОксамитовий сезон в розпалі! Мережу насмішили туристи на кримських пляжах

Пляжі Криму в оксамитовий сезон (скріншот: twitter.com/KrimRt)

"Судак. Оксамитовий сезон в розпалі", - написали у публікації під знімками чоловіка, який відпочиває на пляжі в осінньому одязі.

Оксамитовий сезон в розпалі! Мережу насмішили туристи на кримських пляжахОксамитовий сезон в розпалі! Мережу насмішили туристи на кримських пляжах

Пляжі Криму в оксамитовий сезон (скріншот: twitter.com/KrimRt)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на двох популярних морських курортах через шторм "витекло море" і стало неможливо купатися.

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