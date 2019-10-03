Волонтеры необычным способом передали "привет" в оккупированный Крым (видео)

Украинские аэроразведчики-волонтеры с помощью дронов сбросили над аннексированным Крымом тысячу листовок. Беспилотники разбрасывали послания из Украины над центром Армянска. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В каждый дрон было загружено три тысячи листовок с информацией, которую от жителей Крыма скрывает российская власть. В листовках говорится об отсутствии днепровской воды, упадке сельского хозяйства и провальном туристическом сезоне.

Дроны выбросили "послания" утром, когда большинство людей шли на работу или вели своих детей в школу.

Волонтеры сбросили тысячи листовок над Крымом (видео: YouTube/ТСН)

Российские радиоэлектронные комплексы хотели перехватить беспилотники, но у них ничего не получилось. Все дроны вернулись на базу. Волонтеры обещают, что следующий визит на оккупированный полуостров они нанесут в Севастополь.

Напомним, что сеть насмешили туристы на крымских пляжах, поскольку бархатный сезон, в конце сентября, напоминает пустыни. Отдыхающих на оккупированном полуострове очень мало.

Ранее сообщалось о том, что в Крыму Минобороны РФ зацапало очередной пляж. При этом пляж в заливе Батилиман под Севастополем был открыт еще несколько недель назад.