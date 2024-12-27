Волонтер и таролог: что известно о финалистках "Холостяка-13"

Уже в эту пятницу, 27 декабря, зрители узнают имя победительницы "Холостяка-13" - девушки, которой удалось покорить сердце главного героя, ветерана Александра Терена.
Поэтому РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить, кому из всех претенденток удалось дойти до финала и что о них известно.
Девушке 24 года, и она называет себя "тарологом и обладательницей женской энергии". Уроженка Тернопольской области проживает на две страны - Украину и Англию.
Она получила высшее образование в Regent's University London по направлению пиара и коммуникаций. Описывая свою профессиональную деятельность, Анастасия говорит, что "делает все вокруг себя красивым, гармоничным и завершенным" и что рядом с ней "люди раскрывают свои лучшие качества".
Астрологией, нумерологией и таро Юзьвак заинтересовалась в момент, когда ее отец переживал жизненный кризис. Тогда она решила помочь ему и рассказать, почему именно он так себя чувствует и как из этого выйти. Как говорила девушка, ей действительно это удалось.
"Владею навыками обольстительного разговора. Мой талант - способность управлять людьми и процессами. Даже если я надену серый неброский офисный костюм, все равно буду в центре внимания", - комментировала финалистка "Холостяка-13" свои таланты и увлечения.
"Всегда мечтала быть особенной. Мечтаю о полной реализации своих талантов. И, безусловно, об отношениях, которые будут наполнены принятием друг друга, взаимопониманием", - делилась она и своей мечтой.
Что касается идеала мужчины, то Анастасия бы хотела видеть рядом с собой уверенного, уравновешенного, финансово стабильного партнера, который имеет широкий кругозор, высокий эмоциональный интеллект, понимает разницу между женской и мужской энергией и знает фундаментальные правила Вселенной.
"Довольно долго я живу за границей. На собственном опыте знаю, как разница видений, менталитетов и культур играют грустные шутки с парой. Поэтому хочу строить отношения с мужчиной моей культуры", - заявляла Юзьвак.
Второй финалисткой "Холостяка-13" стала 28-летняя уроженка Харькова Инна Белень, которая является бизнесвумен и волонтером. Она окончила Харьковский политехнический институт по специальности филология. С 20-летнего возраста училась и работала за рубежом, занимала должность руководительницы ресторана, занималась инвестициями.
Однако после начала полномасштабной российско-украинской войны посвятила себя волонтерству. Инна вернулась в Украину, поскольку поняла, что должна быть именно здесь.
Занималась перегоном автомобилей из Европы в Украину для ВСУ, передавала рации, тепловизоры и генераторы для защитников. Также проходила подготовку в специальном подразделении ГУР МО Украины "Кракен".
В списке талантов и увлечений девушки - игра на фортепиано, танцы, кулинария. Такие черты, как решительность, эмоциональность и спонтанность - также о ней.
"Жизнь всегда подбрасывает неожиданности тем, кто решается. И в конце мы получаем плоды своей смелости", - заявляла финалистка романтического реалити.
Инна мечтает о том, чтобы изобрели лекарство от синдрома Дауна, а все остальное для себя она называет целями. Она планирует жить в Украине и создать здесь семью.
Своим идеалом мужчины видит военного - того, кто может защитить физически и психологически, умеет решать проблемы, оказывает поддержку, имеет амбиции, решительность, спокойствие и искренность.
"Я не боюсь вызовов и умею запомниться. Верю, что Терен именно тот человек, которого ищу", - заявляла Белень.
Напомним, главным героем 13-го сезона шоу "Холостяк" стал военнослужащий Александр Терен, который потерял обе конечности на войне. Всего на его сердце претендовало 12 девушек, однако в финал удалось попасть только двум.
Поэтому совсем скоро фаны узнают, кого он выберет и с кем захочет начать отношения. Говоря о своем участии в проекте, Александр заявлял о том, что действительно верит, что может найти любовь на реалити. Однако ему часто и доставалось, в частности из-за частых поцелуев с участницами.
Тем временем недавно стало известно. что звезда "Холостяка" выходит замуж.
Также мы писали, что участница "Холостяка", которая со слезами покинула реалити, призналась, дала бы Терену второй шанс.
Для написания материала были использованы источники: анкеты девушек, размещенные на официальном сайте СТБ.