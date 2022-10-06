ua ru
Чт, 06 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинским воинам собирают на крутой прибор, который поможет лучше уничтожать оккупантов

Новина українською →
Четверг 06 октября 2022 12:58
Украинским воинам собирают на крутой прибор, который поможет лучше уничтожать оккупантов Воинам ВСУ нужна помощь (коллаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

Украинским военным собирают средства на тепловизор, с помощью которого наши герои смогут активнее уничтожать российских оккупантов на восточном направлении.

Об этом пишут волонтеры Николаева.

"Друзья, военный из Николаева и его подразделения нуждается в помощи! Наш Николай вместе с побратимами бил врага под Бахмутом, вытаскивал одного из военных из-под минометного обстрела и получил контузию", - говорится в сообщении.

Пока мужчина в больнице, но "уже рвется в бой".

"Когда его выпишут, поедет обратно на восток. Ему и ребятам очень нужен крутой тепловизор, чтобы видеть россиян при любых условиях", – говорят волонтеры.

Украинским воинам собирают на крутой прибор, который поможет лучше уничтожать оккупантов

Подразделение, которому нужен тепловизор

Для того чтобы приобрести такое устройство, нужно собрать около 176 тысяч гривен.

Присоединиться к сбору средств можно по реквизитам:

4731 1856 0413 3428 (UAH)

4790 7299 3647 6449 (EURO)

Украинским воинам собирают на крутой прибор, который поможет лучше уничтожать оккупантов

Воинам ВСУ собирают на тепловизор

"Будем благодарны каждому, кто поддерживает эту инициативу финансово. Вместе победим!" – говорят волонтеры.

Напомним, что украинка полгода пыталась вывезти из Мариуполя маму.

Кстати, волонтер в Запорожской области кормит сотни животных, которых покинули люди.

Читайте РБК-Украина в Google News
помощь