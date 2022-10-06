Украинским воинам собирают на крутой прибор, который поможет лучше уничтожать оккупантов
Украинским военным собирают средства на тепловизор, с помощью которого наши герои смогут активнее уничтожать российских оккупантов на восточном направлении.
Об этом пишут волонтеры Николаева.
"Друзья, военный из Николаева и его подразделения нуждается в помощи! Наш Николай вместе с побратимами бил врага под Бахмутом, вытаскивал одного из военных из-под минометного обстрела и получил контузию", - говорится в сообщении.
Пока мужчина в больнице, но "уже рвется в бой".
"Когда его выпишут, поедет обратно на восток. Ему и ребятам очень нужен крутой тепловизор, чтобы видеть россиян при любых условиях", – говорят волонтеры.
Подразделение, которому нужен тепловизор
Для того чтобы приобрести такое устройство, нужно собрать около 176 тысяч гривен.
Присоединиться к сбору средств можно по реквизитам:
4731 1856 0413 3428 (UAH)
4790 7299 3647 6449 (EURO)
Воинам ВСУ собирают на тепловизор
"Будем благодарны каждому, кто поддерживает эту инициативу финансово. Вместе победим!" – говорят волонтеры.
Напомним, что украинка полгода пыталась вывезти из Мариуполя маму.
Кстати, волонтер в Запорожской области кормит сотни животных, которых покинули люди.