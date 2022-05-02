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Волонтер просить допомоги на техніку для ЗСУ: терміновий збір коштів

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Понеділок 02 травня 2022 13:14
Волонтер просить допомоги на техніку для ЗСУ: терміновий збір коштів Потрібна термінова допомога для покупки дрона (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Десантному розвідувальному батальйону терміново необхідні гроші, щоб купити дрон з дисплеєм. Потрібно зібрати 130 тисяч гривень.

Про це повідомила відомий київський волонтер Наталія Юсупова на Facebook.

"Дуже прошу допомогу десантному батальйону. Я ніяк не можу зібрати гроші на цей дуже потрібний на фронті дрон з дисплеєм. Мені потрібно викупити його в понеділок і відразу відправити розвідникам там, де йдуть бої. У нас щодня багато загиблих і поранених. Прошу підтримати і приєднатися до допомоги Autel EVO II pro rugged Bundle V2 + Smart controller", - написала вона.

Юсупова ще раз нагадала українцям, що війна не закінчилася, на Донбасі, в Маріуполі, в напрямках Миколаєва, Харкова, Ізюма, йдуть запеклі бої.

Реквізити для допомоги

4441111447002464 Монобанк

IBAN UA333220010000026206304456676

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН / ЄДРПОУ 1518803304

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Переказ з-за кордону Paypal

Волонтер просить допомоги на техніку для ЗСУ: терміновий збір коштівПотрібно терміново зібрати гроші на дрон (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Нагадаємо, що активісти створили спеціальний сайт для відправки листів і малюнків нашим захисникам на фронті.

А також раніше ми публікували контакти перевірених благодійних фондів, які допомагають ЗСУ.

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