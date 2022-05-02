Волонтер просит помощи на технику для ВСУ: срочный сбор средств
Десантному разведывательному батальону срочно необходимы деньги, чтобы купить дрон с дисплеем. Нужно собрать 130 тысяч гривен.
Об этом сообщила известный киевский волонтер Наталия Юсупова на Facebook.
"Очень прошу помощь десантному разводу батальона. Я никак не могу собрать деньги на этот очень нужный на фронте дрон с дисплеем. Мне нужно выкупить его в понедельник и сразу отправить разведчикам там, где идут бои. У нас каждый день много погибших и раненых. Прошу поддержать и присоединиться к помощи Autel EVO II pro rugged bundle V2 + Smart controller", - написала она.
Юсупова еще раз напомнила украинцам, что война не закончилась, на Донбассе, в Мариуполе, в направлениях Николаева, Харькова, Изюма, идут ожесточенные бои.
Реквизиты для помощи
4441111447002464 Монобанк
IBAN UA333220010000026206304456676
5375 4141 2065 9130 Монобанк
IBAN UA883220010000026205308073238
ІПН/ЄДРПОУ 1518803304
5437590090303159 Райфазен банк.
iBAN UA743229040000000002620836342.
Перевод из-за границы Paypal
Нужно срочно собрать деньги на дрон (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)
Напомним, что активисты создали специальный сайт для отправки писем и рисунков нашим защитникам на фронте.
А также ранее мы публиковали контакты проверенных благотворительных фондов, которые помогают ВСУ.