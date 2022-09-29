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"Там разруха и руины": волонтер в Запорожской области кормит сотни животных, которых бросили люди

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Запорожье, Четверг 29 сентября 2022 13:56
"Там разруха и руины": волонтер в Запорожской области кормит сотни животных, которых бросили люди Волонтер с добрым сердцем помогает животным (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Волонтер Елена из Запорожской области в это трудное для страны время не покидает своих подопечных - брошенных животных. Женщина уже 10 лет подкармливает зверей на улицах, но с началом полномасштабного вторжения РФ, количество братьев наших меньших увеличилось. Многие оказались брошены хозяевами на произвол судьбы.

О добром сердце Елены из пгт Степногорск рассказали на "Суспільном".

По словам Елены, животные приходят в Степногорск со всей общины. Люди эвакуировались из зон боевых действий, а своих животных бросили.

"Приходят к нам из Каменского много раненых животных, подбитых, голодных, худых, немощных. Оттуда все же уехали. Там вообще уже села нет. Там полностью разруха и руины, а животных осталось много", – рассказывает Елена.

&quot;Там разруха и руины&quot;: волонтер в Запорожской области кормит сотни животных, которых бросили людиЕлена помогает животным около 10 лет (фото: suspilne.media)

Женщина рассказывает, что животные инстинктивно испытывают опасность, связанную с обстрелами.

"Если начинают бежать и прятаться, то мы за ними вслед, потому что они скорее нас это слышат опасность", - отмечает волонтер.

Чтобы накормить животных, Елена каждый день варит ведро каши. Кроме того, дает ведро специального корма – в среднем, около 20 килограммов в неделю.

С каждым днем доставать корм для хвостиков становится все труднее.

"Дают их только на официально оформленные приюты. А у нас же убежища нет. То есть мы в зоне боевых действий. У нас более 1000 животных на общину: Каменское, Плавные, Царкут, Степногорск. И это только, каких посчитали, а сейчас уже и не считаем, потому что они туда-сюда мигрируют", - рассказывает волонтер.

Животным оказывается и медицинская помощь, отмечает она. Им нужны капли для глаз и многое другое.

"Кроме кормов, если можно, чтобы нам привозили лекарства для животных - капли для глаз, это очень часто у нас. Сердечные приступы у животных от взрывов. Собаки падают и это очень страшно. Мы их даже человеческим "Корвалментом" "забрасываем" в пасть, чтобы помочь", - резюмировала волонтер.

&quot;Там разруха и руины&quot;: волонтер в Запорожской области кормит сотни животных, которых бросили людиЖивотные в зонах боевых действий нуждаются в еде и лекарствах (фото: suspilne.media)

Напомним, что украинцам рассказали, что делать в случае укуса собаки или дикого животного.

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