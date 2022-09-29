"Там разруха и руины": волонтер в Запорожской области кормит сотни животных, которых бросили люди
Волонтер Елена из Запорожской области в это трудное для страны время не покидает своих подопечных - брошенных животных. Женщина уже 10 лет подкармливает зверей на улицах, но с началом полномасштабного вторжения РФ, количество братьев наших меньших увеличилось. Многие оказались брошены хозяевами на произвол судьбы.
О добром сердце Елены из пгт Степногорск рассказали на "Суспільном".
По словам Елены, животные приходят в Степногорск со всей общины. Люди эвакуировались из зон боевых действий, а своих животных бросили.
"Приходят к нам из Каменского много раненых животных, подбитых, голодных, худых, немощных. Оттуда все же уехали. Там вообще уже села нет. Там полностью разруха и руины, а животных осталось много", – рассказывает Елена.
Елена помогает животным около 10 лет (фото: suspilne.media)
Женщина рассказывает, что животные инстинктивно испытывают опасность, связанную с обстрелами.
"Если начинают бежать и прятаться, то мы за ними вслед, потому что они скорее нас это слышат опасность", - отмечает волонтер.
Чтобы накормить животных, Елена каждый день варит ведро каши. Кроме того, дает ведро специального корма – в среднем, около 20 килограммов в неделю.
С каждым днем доставать корм для хвостиков становится все труднее.
"Дают их только на официально оформленные приюты. А у нас же убежища нет. То есть мы в зоне боевых действий. У нас более 1000 животных на общину: Каменское, Плавные, Царкут, Степногорск. И это только, каких посчитали, а сейчас уже и не считаем, потому что они туда-сюда мигрируют", - рассказывает волонтер.
Животным оказывается и медицинская помощь, отмечает она. Им нужны капли для глаз и многое другое.
"Кроме кормов, если можно, чтобы нам привозили лекарства для животных - капли для глаз, это очень часто у нас. Сердечные приступы у животных от взрывов. Собаки падают и это очень страшно. Мы их даже человеческим "Корвалментом" "забрасываем" в пасть, чтобы помочь", - резюмировала волонтер.
Животные в зонах боевых действий нуждаются в еде и лекарствах (фото: suspilne.media)
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