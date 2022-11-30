Волонтер просит помощи на устройства для ВСУ: объявлен срочный сбор средств

"Для спецназа очень нужны 4 зарядные станции, они на тяжелом направлении. Цена одной – 39 тысяч гривен, хотя бы две купить. Очень прошу помочь, кто может. На Монобанке есть 26 тыс. Сегодня выкупила два монокуляра ночного видения и тепловизор 360 тысяч", - сообщила волонтер.

Реквизиты для помощи

pp@nataliiayusupova.name

5168752017223390 приват, Юсупова Наталия

5375411504293973 Монобанк

Ссылка на МоноБанку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карточки Банки

5375 4112 0025 4253

Волонтер просит помочь с покупкой зарядных станций для ВСУ (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)