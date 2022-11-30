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Волонтер просит помощи на устройства для ВСУ: объявлен срочный сбор средств

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Среда 30 ноября 2022 09:39
Волонтер просит помощи на устройства для ВСУ: объявлен срочный сбор средств Украинским бойцам нужна помощь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинским защитникам на очень сложном направлении срочно необходимо купить четыре зарядные станции.

О помощи просит известный украинский волонтер Наталия Юсупова.

"Для спецназа очень нужны 4 зарядные станции, они на тяжелом направлении. Цена одной – 39 тысяч гривен, хотя бы две купить. Очень прошу помочь, кто может. На Монобанке есть 26 тыс. Сегодня выкупила два монокуляра ночного видения и тепловизор 360 тысяч", - сообщила волонтер.

Реквизиты для помощи

pp@nataliiayusupova.name

5168752017223390 приват, Юсупова Наталия

5375411504293973 Монобанк

Ссылка на МоноБанку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карточки Банки

5375 4112 0025 4253

Волонтер просит помощи на устройства для ВСУ: объявлен срочный сбор средствВолонтер просит помощи на устройства для ВСУ: объявлен срочный сбор средствВолонтер просит помочь с покупкой зарядных станций для ВСУ (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Напомним, что Норвегия передала Украине новую партию военной помощи.

А также читайте, что известный блогер Александр Залиско передал гуманитарную помощь жителям Херсона.

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