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Известный блогер Александр Залиско передал гуманитарную помощь жителям Херсона

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Четверг 24 ноября 2022 19:57
Известный блогер Александр Залиско передал гуманитарную помощь жителям Херсона Фото: блогер Александр Залиско передал гуманитарную помощь жителям Херсона (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Известный украинский Instagram-блогер Александр Залиско рассказал о своей поездке на деоккупированную Херсонщину.

Об этом он написал в Instagram.

Блогер организовал сбор гуманитарной помощи для жителей Херсона, которые сейчас только возвращаются к нормальной жизни после оккупации.

"По гуманитарной помощи херсонцам доставили:

150 продуктовых наборов для семей

50 газовых дорожных плит

104 одеяла

55 фонариков

Итого помощи на 174’747 грн. И все это благодаря вашим донатам. Спасибо КАЖДОМУ за ваш вклад".

Известный блогер Александр Залиско передал гуманитарную помощь жителям Херсона

В свой проект Александр Залиско приобщил коллег-блогеров Алексея Друка и Олега Гамаля. Молодые люди по дороге в Херсон благодарили каждого, кто задонатив большую сумму, придумывая личное стихотворение.

Александр Залиско в своем посту поблагодарил Вооруженные силы Украины, назвав наших воинов настоящими титанами, и отметил настоящий дух свободы и несокрушимость Украины.

"Сколько же разрушений и трагедий принесли оккупанты на нашу землю. Но мы все отстроим! Станем еще сильнее! И обязательно победим! Слава Украине!", - подытожил Александр Залиско.

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Херсон Гуманитарная помощь Александр Залиско