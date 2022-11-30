Волонтер просить допомоги на пристрої для ЗСУ: оголошено терміновий збір коштів

"Для спецназу дуже потрібні 4 зарядні станції, вони на важкому напрямку. Ціна однієї – 39 тисяч гривень, хоча б дві купити. Дуже прошу допомогти, хто може. На Монобанку є 26 тис. Сьогодні викупила два монокуляри нічного бачення та тепловізор 360 тисяч" , – повідомила волонтер.

Реквізити для допомоги

pp@nataliiayusupova.name

5168752017223390 приват, Юсупова Наталія

5375411504293973 Монобанк

Посилання на МоноБанку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Волонтер просить допомогти з купівлею зарядних станцій для ЗСУ (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)