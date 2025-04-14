"Мохнатая" дубайская паска с начинкой: как готовить главный тренд Пасхи 2025
Паска дубайская "мохнатая" или как ее еще называют, паска с "волосами ангела" - это новый тренд в кулинарии 2025 года. Не успели мы опомниться от мохнатого шоколада, в соцсетях посыпались рецепты "мохнатой" паски с начинкой.
Как готовить дубайскую "мохнатую" паску и что можно добавить для начинки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что вам понадобится:
Для опары:
- 200 мл теплого молока
- 30 г свежих дрожжей
- 150 г сахара
- 2 ст. ложки муки (из основной массы)
Для теста:
- 2 яйца
- 40 г какао
- 550 г муки
- 60 г мягкого сливочного масла
Для начинки:
- Катаифи
- Сливочное масло
- Фисташковая паста
Как готовить дубайскую "мохнатую" паску на Пасху
Сделайте опару из молока, дрожжей, сахара и муки. Все очень хорошо вымешайте до однородности. Накройте и дайте постоять 15-20 минут.
Далее делаем тесто: взбиваем яйца, добавляем какао и муку. Добавляем опару и замешиваем тесто. Когда тесто будет готово, добавляем сливочное масло и еще раз вымешиваем.
Тесто накрываем и даем ему подойти - на это уйдет 1-1,5 часа. Обминаем тесто и раскладываем по формочкам. Наполните форму наполовину. Закрываем пленкой и полотенцем и оставляем еще на 30 минут.
После этого ставим в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем паски 30-40 минут. Когда паски будут готовы - вытаскиваем и даем им остыть.
Делаем начинку. Разогреваем сливочное масло на сковороде, добавляем туда тесто катаифи (пресное тесто в виде тонких нитей). Обжариваем его и смешиваем с пастой из фисташек.
Вырезаем из паски сердцевину и ложкой осторожно накладываем туда смесь катаифи и фисташковой пасты. Закрываем верхушкой и делаем глазурь, сверху можно посыпать измельченными фисташками.
Как вариант, вместо теста катаифи и фисташковой пасты, можно купить пачку турецкой халвы "волосы ангела" (пишмание). Принцип такой же - паску сверху надрезаем, делаем внутри "ямку". Плотно накладываем внутрь пишмание. Накрываем верхушкой от паски, украшаем глазурью.
И еще один рецепт:
Как приготовить паску из катаифи
Для теста:
- Молоко - 200 мл
- Дрожжи сухие - 7 г (или 25 г свежих)
- Сахар - 100 г
- Ванильный сахар - 1 ст. ложка
- Яйца - 2 шт. + 1 желток
- Сливочное масло - 100 г
- Мука - 450-500 г муки
- Щепотка соли
Для катаифи и начинки:
- Катаифи (тонкая лапша) - 150 г
- Масло - 50 г
- Орехи (фундук, миндаль или грецкие) - 100 г
- Мед - 2 ст. ложки
- Корица - 0,5 ч. ложка (по желанию)
Шаг 1. Замешиваем тесто
Подогрейте молоко до теплого состояния, добавьте дрожжи и 1 ч. ложки сахара. Дайте постоять 10-15 минут, пока начнет пениться.
В отдельной миске взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью. Добавьте дрожжевую смесь, растопленное сливочное масло, постепенно всыпайте муку.
Замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5 часа.
Шаг 2. Готовим начинку из катаифи
Катаифи слегка порвите руками. Обжарьте на сливочном масле до золотистости (3-5 мин). Добавьте мед, измельченные орехи, корицу - перемешайте.
Шаг 3. Формируем паски
Разделите тесто на 2-3 части (зависит от размера формы). Каждую часть раскатайте, выложите в центр начинку из катаифи, сверните рулетом или сформируйте круг, чтобы начинка была внутри. Сверху - еще слой катаифи, для хрустящей "мохнатой" шапки.
Выложите в формы, дайте постоять еще 30 минут.
Шаг 4. Выпекаем
Выпекайте при 170 градусах примерно 35-45 минут (в зависимости от размера формы). Если верх быстро румянится - накройте фольгой.
Лайфхаки
- Катаифи можно найти в турецких или арабских магазинах. Или заменить на мелко нарезанное фило тесто.
- Добавьте цедру апельсина или лимона в тесто для свежего аромата.
- Вместо меда в начинку подойдет карамель или сироп с коричневым сахаром.
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