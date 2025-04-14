"Мохнатая" дубайская паска с начинкой: как готовить главный тренд Пасхи 2025

Паска дубайская "мохнатая" или как ее еще называют, паска с "волосами ангела" - это новый тренд в кулинарии 2025 года. Не успели мы опомниться от мохнатого шоколада, в соцсетях посыпались рецепты "мохнатой" паски с начинкой.

Как готовить дубайскую "мохнатую" паску и что можно добавить для начинки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что вам понадобится:

Для опары:

200 мл теплого молока

30 г свежих дрожжей

150 г сахара

2 ст. ложки муки (из основной массы)

Для теста:

2 яйца

40 г какао

550 г муки

60 г мягкого сливочного масла

Для начинки:

Катаифи

Сливочное масло

Фисташковая паста

Как готовить дубайскую "мохнатую" паску на Пасху

Сделайте опару из молока, дрожжей, сахара и муки. Все очень хорошо вымешайте до однородности. Накройте и дайте постоять 15-20 минут.

Далее делаем тесто: взбиваем яйца, добавляем какао и муку. Добавляем опару и замешиваем тесто. Когда тесто будет готово, добавляем сливочное масло и еще раз вымешиваем.

Тесто накрываем и даем ему подойти - на это уйдет 1-1,5 часа. Обминаем тесто и раскладываем по формочкам. Наполните форму наполовину. Закрываем пленкой и полотенцем и оставляем еще на 30 минут.

После этого ставим в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем паски 30-40 минут. Когда паски будут готовы - вытаскиваем и даем им остыть.

Делаем начинку. Разогреваем сливочное масло на сковороде, добавляем туда тесто катаифи (пресное тесто в виде тонких нитей). Обжариваем его и смешиваем с пастой из фисташек.

Вырезаем из паски сердцевину и ложкой осторожно накладываем туда смесь катаифи и фисташковой пасты. Закрываем верхушкой и делаем глазурь, сверху можно посыпать измельченными фисташками.

Как вариант, вместо теста катаифи и фисташковой пасты, можно купить пачку турецкой халвы "волосы ангела" (пишмание). Принцип такой же - паску сверху надрезаем, делаем внутри "ямку". Плотно накладываем внутрь пишмание. Накрываем верхушкой от паски, украшаем глазурью.

И еще один рецепт:

Как приготовить паску из катаифи

Для теста:

Молоко - 200 мл

Дрожжи сухие - 7 г (или 25 г свежих)

Сахар - 100 г

Ванильный сахар - 1 ст. ложка

Яйца - 2 шт. + 1 желток

Сливочное масло - 100 г

Мука - 450-500 г муки

Щепотка соли

Для катаифи и начинки:

Катаифи (тонкая лапша) - 150 г

Масло - 50 г

Орехи (фундук, миндаль или грецкие) - 100 г

Мед - 2 ст. ложки

Корица - 0,5 ч. ложка (по желанию)

Шаг 1. Замешиваем тесто

Подогрейте молоко до теплого состояния, добавьте дрожжи и 1 ч. ложки сахара. Дайте постоять 10-15 минут, пока начнет пениться.

В отдельной миске взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью. Добавьте дрожжевую смесь, растопленное сливочное масло, постепенно всыпайте муку.

Замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5 часа.

Шаг 2. Готовим начинку из катаифи

Катаифи слегка порвите руками. Обжарьте на сливочном масле до золотистости (3-5 мин). Добавьте мед, измельченные орехи, корицу - перемешайте.

Шаг 3. Формируем паски

Разделите тесто на 2-3 части (зависит от размера формы). Каждую часть раскатайте, выложите в центр начинку из катаифи, сверните рулетом или сформируйте круг, чтобы начинка была внутри. Сверху - еще слой катаифи, для хрустящей "мохнатой" шапки.

Выложите в формы, дайте постоять еще 30 минут.

Шаг 4. Выпекаем

Выпекайте при 170 градусах примерно 35-45 минут (в зависимости от размера формы). Если верх быстро румянится - накройте фольгой.

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