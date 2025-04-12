Топ-5 десертов на Пасху, если паска уже надоела: вкусно и не банально

Пасха - время не только празднований, но и вкусных блюд. Если традиционная паска уже надоела, и вы хотите удивить гостей новыми десертами, вот пять оригинальных вариантов, которые добавят разнообразия вашему праздничному столу.

Какие 5 вкусных десертов можно приготовить на Пасху и поразить гостей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Морковный кекс с кремом

Морковный кекс - вкусный и полезный десерт, который подарит новые вкусовые оттенки, при этом оставаясь достаточно традиционным для праздничного стола.

Что вам понадобится:

2 моркови

2 яйца

200 г сахара

200 г муки

100 мл растительного масла

1 ч. ложка разрыхлителя

1 ч. ложка корицы

Приготовление:

Натереть морковь на мелкой терке.

Взбить яйца с сахаром и маслом до пышной массы.

Добавить морковь, муку, разрыхлитель и корицу, перемешать.

Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 35-40 минут.

Советы:

Не забудьте проверить готовность кекса деревянной палочкой - она должна быть сухой после прокола.

Лимонный чизкейк

Этот десерт сочетает нежную текстуру и кислую нотку лимона, идеально подходит для тех, кто ищет легкий и свежий вкус у пасхальных блюд.

Что вам понадобится:

200 г печенья

100 г масла

500 г сыра рикотты

200 г сметаны

150 г сахара

3 яйца

Сок и цедра 1 лимона

Приготовление:

Печенье измельчить и смешать с растопленным маслом.

Выложить в форму для выпекания и уплотнить.

Для начинки взбить творог с сахаром, добавить яйца, сметану, лимонный сок и цедру.

Выпекать при 170 градусах 50 минут. Охладить и подавать с ягодами.

Советы:

Чизкейк можно подавать с ягодным соусом или свежими фруктами, чтобы добавить легкости и цвета.

Медовые маффины с медом

Этот десерт со вкусом меда и пряностей - идеальная альтернатива традиционным тортам и куличам, не менее вкусная и оригинальная.

Что вам понадобится

200 г муки

2 яйца

150 г меда

100 г масла

1 ч. ложка разрыхлителя

100 мл молока

Приготовление:

Смешать все ингредиенты до однородной массы.

Распределить смесь по формам для маффинов.

Выпекать при 180 градусах около 20-25 минут.

Советы:

Чтобы маффины получились более нежными, не переборщите со временем выпекания - проверьте готовность зубочисткой.

Масляные пряники с глазурью

Пряники - это не только традиционный десерт, но и отличная возможность для творчества, особенно если украсить их вкусной и яркой глазурью.

Что вам понадобится:

250 г муки

100 г масла

100 г сахара

1 яйцо

1 ч. ложка корицы

1 ч. ложка разрыхлителя

Для глазури:

1 белок

100 г сахарной пудры

Приготовление:

Смешать все ингредиенты до образования теста.

Раскатать тесто и вырезать формы.

Выпекать при 180 градусах 10-15 минут.

Для глазури взбить белок с пудрой и украсить пряники после остывания.

Советы:

Используйте разноцветную глазурь для ярких и весенних пряников, а также добавьте небольшие элементы декора (например, посыпку или драже).

Панна котта с ягодным соусом

Этот итальянский десерт - невероятно нежный, с легкой текстурой и свежим вкусом. Идеально сочетается с ягодами или фруктами, добавляя праздничному столу изысканности.

Что вам понадобится

500 мл сливок

100 мл молока

100 г сахара

1 ч. ложка ванильного сахара

10 г желатина

200 г ягод (малина, клубника)

Приготовление:

Растворить желатин в молоке.

Смешать сливки, молоко, сахар и ваниль, довести до кипения, но не варить.

Добавить растворенный желатин, перемешать и влить в формы.

Охлаждать в холодильнике не менее 4 часов.

Ягодный соус: измельчить ягоды с сахаром и украсить десерт перед подачей.

Советы:

Чтобы панна котта получилась более кремовой, используйте жирные сливки (не менее 30%).