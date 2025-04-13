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Классический сырник к Пасхе: безупречный рецепт, который всегда удается

Воскресенье 13 апреля 2025 07:41
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Классический сырник к Пасхе: безупречный рецепт, который всегда удается Как испечь на Пасху сырник по классическому рецепту (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Без сырника на Пасху - как без паски. Но иногда даже в проверенном рецепте что-то может пойти не так. Мы нашли именно тот вариант, который всегда удается: классический, с нежной текстурой, правильным балансом творога, яиц и изюма.

Как приготовить классический сырник на Пасху по проверенному рецепту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на"Актуально".

Что вам понадобится:

  • Творог домашний (перетертый) - 1 кг
  • Яйца - 5 шт.
  • Сахар - 200 г
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Манка или кукурузный крахмал - 2 ст. ложки
  • Масло сливочное (растопленное) - 100 г
  • Изюм - 100 г
  • Цедра одного лимона (по желанию)
  • Щепотка соли
  • Панировочные сухари или пергамент для формы

Как готовить классический сырник на Пасху

Творог подготовить:

Перетрите творог через сито или измельчите в блендере - он должен быть однородным и мягким. Это ключ к нежной текстуре.

Смешать основу:

К творогу добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, манку или крахмал, растопленное масло, соль и лимонную цедру. Хорошо вымешайте до однородной массы.

Изюм:

Залейте кипятком на 10 минут, обсушите и добавьте в творожную массу.

Форма:

Застелите пергаментом или смажьте маслом и посыпьте сухарями. Выложите массу.

Выпекание:

Духовка должна быть разогрета до 160-170 градусов. Выпекайте 60-70 минут. Сырник должен зарумяниться, но не трескаться. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

Охлаждение:

Сырник должен полностью остыть в форме, и только тогда - в холодильник на 6-8 часов (идеально - на ночь). Так он "схватится" и будет иметь правильную консистенцию.

Важно! Не спешите вынимать сырник из формы, потому что именно охлаждение делает его плотным и при этом нежным.

И не стоит заменять творог на магазинный, потому что именно с домашним вы получите лучший результат.

Классический сырник без изюма

Рецепт рассчитан на 1 форму размером 26 см.

Что вам понадобится

Творожная масса:

  • 1,5 кг жирного творога комнатной температуры
  • 150 г масла комнатной температуры
  • 250 г сахара (можно корректировать по вкусу)
  • 5 яиц
  • 1 пакетика ванильного пудинга
  • 2 ст. ложек манной крупы
  • 1 пакетика ванильного сахара
  • цедра лимона

Для теста:

  • 2,5 стакана муки
  • 100 г маргарина
  • 2 яйца
  • 4 ст. ложки кефира
  • 0,5 стакана сахара
  • 1 чайную ложку разрыхлителя

Как готовить сырник классический без изюма

Необходимо замесить тесто и выложить его на дно формы. Творог необходимо перетереть, а яйца с сахаром взбить и добавить к ним остальные продукты.

Все нужно перемешать и выложить на тесто. Сырник необходимо печь при температуре 180 градусов в течение часа.

После остывания его можно залить шоколадом и украсить.

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