Классический сырник к Пасхе: безупречный рецепт, который всегда удается

Без сырника на Пасху - как без паски. Но иногда даже в проверенном рецепте что-то может пойти не так. Мы нашли именно тот вариант, который всегда удается: классический, с нежной текстурой, правильным балансом творога, яиц и изюма.

Как приготовить классический сырник на Пасху по проверенному рецепту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Актуально ".

Что вам понадобится:

Творог домашний (перетертый) - 1 кг

Яйца - 5 шт.

Сахар - 200 г

Ванильный сахар - 10 г

Манка или кукурузный крахмал - 2 ст. ложки

Масло сливочное (растопленное) - 100 г

Изюм - 100 г

Цедра одного лимона (по желанию)

Щепотка соли

Панировочные сухари или пергамент для формы

Как готовить классический сырник на Пасху

Творог подготовить:

Перетрите творог через сито или измельчите в блендере - он должен быть однородным и мягким. Это ключ к нежной текстуре.

Смешать основу:

К творогу добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, манку или крахмал, растопленное масло, соль и лимонную цедру. Хорошо вымешайте до однородной массы.

Изюм:

Залейте кипятком на 10 минут, обсушите и добавьте в творожную массу.

Форма:

Застелите пергаментом или смажьте маслом и посыпьте сухарями. Выложите массу.

Выпекание:

Духовка должна быть разогрета до 160-170 градусов. Выпекайте 60-70 минут. Сырник должен зарумяниться, но не трескаться. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

Охлаждение:

Сырник должен полностью остыть в форме, и только тогда - в холодильник на 6-8 часов (идеально - на ночь). Так он "схватится" и будет иметь правильную консистенцию.

Важно! Не спешите вынимать сырник из формы, потому что именно охлаждение делает его плотным и при этом нежным.

И не стоит заменять творог на магазинный, потому что именно с домашним вы получите лучший результат.

Классический сырник без изюма

Рецепт рассчитан на 1 форму размером 26 см.

Что вам понадобится

Творожная масса:

1,5 кг жирного творога комнатной температуры

150 г масла комнатной температуры

250 г сахара (можно корректировать по вкусу)

5 яиц

1 пакетика ванильного пудинга

2 ст. ложек манной крупы

1 пакетика ванильного сахара

цедра лимона

Для теста:

2,5 стакана муки

100 г маргарина

2 яйца

4 ст. ложки кефира

0,5 стакана сахара

1 чайную ложку разрыхлителя

Как готовить сырник классический без изюма

Необходимо замесить тесто и выложить его на дно формы. Творог необходимо перетереть, а яйца с сахаром взбить и добавить к ним остальные продукты.

Все нужно перемешать и выложить на тесто. Сырник необходимо печь при температуре 180 градусов в течение часа.

После остывания его можно залить шоколадом и украсить.