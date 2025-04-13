Классический сырник к Пасхе: безупречный рецепт, который всегда удается
Без сырника на Пасху - как без паски. Но иногда даже в проверенном рецепте что-то может пойти не так. Мы нашли именно тот вариант, который всегда удается: классический, с нежной текстурой, правильным балансом творога, яиц и изюма.
Как приготовить классический сырник на Пасху по проверенному рецепту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на"Актуально".
Что вам понадобится:
- Творог домашний (перетертый) - 1 кг
- Яйца - 5 шт.
- Сахар - 200 г
- Ванильный сахар - 10 г
- Манка или кукурузный крахмал - 2 ст. ложки
- Масло сливочное (растопленное) - 100 г
- Изюм - 100 г
- Цедра одного лимона (по желанию)
- Щепотка соли
- Панировочные сухари или пергамент для формы
Как готовить классический сырник на Пасху
Творог подготовить:
Перетрите творог через сито или измельчите в блендере - он должен быть однородным и мягким. Это ключ к нежной текстуре.
Смешать основу:
К творогу добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, манку или крахмал, растопленное масло, соль и лимонную цедру. Хорошо вымешайте до однородной массы.
Изюм:
Залейте кипятком на 10 минут, обсушите и добавьте в творожную массу.
Форма:
Застелите пергаментом или смажьте маслом и посыпьте сухарями. Выложите массу.
Выпекание:
Духовка должна быть разогрета до 160-170 градусов. Выпекайте 60-70 минут. Сырник должен зарумяниться, но не трескаться. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.
Охлаждение:
Сырник должен полностью остыть в форме, и только тогда - в холодильник на 6-8 часов (идеально - на ночь). Так он "схватится" и будет иметь правильную консистенцию.
Важно! Не спешите вынимать сырник из формы, потому что именно охлаждение делает его плотным и при этом нежным.
И не стоит заменять творог на магазинный, потому что именно с домашним вы получите лучший результат.
Классический сырник без изюма
Рецепт рассчитан на 1 форму размером 26 см.
Что вам понадобится
Творожная масса:
- 1,5 кг жирного творога комнатной температуры
- 150 г масла комнатной температуры
- 250 г сахара (можно корректировать по вкусу)
- 5 яиц
- 1 пакетика ванильного пудинга
- 2 ст. ложек манной крупы
- 1 пакетика ванильного сахара
- цедра лимона
Для теста:
- 2,5 стакана муки
- 100 г маргарина
- 2 яйца
- 4 ст. ложки кефира
- 0,5 стакана сахара
- 1 чайную ложку разрыхлителя
Как готовить сырник классический без изюма
Необходимо замесить тесто и выложить его на дно формы. Творог необходимо перетереть, а яйца с сахаром взбить и добавить к ним остальные продукты.
Все нужно перемешать и выложить на тесто. Сырник необходимо печь при температуре 180 градусов в течение часа.
После остывания его можно залить шоколадом и украсить.