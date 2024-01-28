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Владимир Завадюк раскрыл секреты съемок Нацотбора Евровидения 2024

Воскресенье 28 января 2024 14:58
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Владимир Завадюк раскрыл секреты съемок Нацотбора Евровидения 2024 Владимир Завадюк (фото: instagram.com/zavaduk)
Автор: Юлия Любченко

Владимир Завадюк стал продюсером Нацотбора Евровидения 2024 и раскрыл некоторые секреты съемок.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories Завадюка.

Владимир Завадюк рассказал детали съемок Нацотбора Евровидения 2024

В этом году организацией шоу занимается Владимир Завадюк, креативный продюсер проектов "Голос країни", "Голос. Дети", "Танцы со звездами" и других интересных проектов.

Ранее Завадюк уже рассказывал, что хочет объединить в Нацотборе украинские традиции, легендарные украинские коллективы и современность, чтобы показать нашу айдентику и уникальность.

Владимир рассказал, что над созданием шоу работает огромная команда, которая готовит для зрителя интересный контент. На проекте работает 400 человек - это и команда Суспильного и команда Big Brave Events, да еще и подрядчики.

По словам Завадюка, одна из главных миссий команды - это создание шоу, которое могло бы поднять настроение людям и вдохновить каждого из нас.

"Одна из главных миссий нашей команды по реализации Нацотбора Евровидения 2024 года, чтобы это подняло настроение людям у экранов, чтобы они могли улыбнуться, чтобы они могли вдохновиться. Нам хочется поделиться особой атмосферой", - рассказывает продюсер.

Владимир Завадюк раскрыл секреты съемок Нацотбора Евровидения 2024

Скриншот

Как уже известно, на сцене Нацотбора зрители смогут увидеть не только любимых артистов и ведущих, но и уникальные артефакты Евровидения.

Исходя из фотографий, которые показал Владимир, можно будет увидеть легендарный зеркальный головной убор Верки Сердючки со звездой, в которой она выступала на Евровидении в 2007 году, белое платье Тины Кароль из Евровидения 2006 и многие другие интересные детали предыдущих участников шоу.

Также Завадюк показал, как ведущие готовятся к съемкам. А ими стали Юлия Санина, Тимур Мирошниченко и Василий Байдак.

Владимир Завадюк раскрыл секреты съемок Нацотбора Евровидения 2024Владимир Завадюк раскрыл секреты съемок Нацотбора Евровидения 2024Владимир Завадюк раскрыл секреты съемок Нацотбора Евровидения 2024Владимир Завадюк раскрыл секреты съемок Нацотбора Евровидения 2024Владимир Завадюк раскрыл секреты съемок Нацотбора Евровидения 2024

Скриншоты

Ранее мы рассказывали о том, что букмекеры назвали нового лидера Евровидения 2024 года.

Также читайте наш материал о том, чьи имена получили гордое звание судей Нацотбора Евровидения 2024 года.

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