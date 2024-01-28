Владимир Завадюк раскрыл секреты съемок Нацотбора Евровидения 2024

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -stories Завадюка.

Владимир Завадюк рассказал детали съемок Нацотбора Евровидения 2024

В этом году организацией шоу занимается Владимир Завадюк, креативный продюсер проектов "Голос країни", "Голос. Дети", "Танцы со звездами" и других интересных проектов.

Ранее Завадюк уже рассказывал, что хочет объединить в Нацотборе украинские традиции, легендарные украинские коллективы и современность, чтобы показать нашу айдентику и уникальность.

Владимир рассказал, что над созданием шоу работает огромная команда, которая готовит для зрителя интересный контент. На проекте работает 400 человек - это и команда Суспильного и команда Big Brave Events, да еще и подрядчики.

По словам Завадюка, одна из главных миссий команды - это создание шоу, которое могло бы поднять настроение людям и вдохновить каждого из нас.

"Одна из главных миссий нашей команды по реализации Нацотбора Евровидения 2024 года, чтобы это подняло настроение людям у экранов, чтобы они могли улыбнуться, чтобы они могли вдохновиться. Нам хочется поделиться особой атмосферой", - рассказывает продюсер.

Скриншот

Как уже известно, на сцене Нацотбора зрители смогут увидеть не только любимых артистов и ведущих, но и уникальные артефакты Евровидения.

Исходя из фотографий, которые показал Владимир, можно будет увидеть легендарный зеркальный головной убор Верки Сердючки со звездой, в которой она выступала на Евровидении в 2007 году, белое платье Тины Кароль из Евровидения 2006 и многие другие интересные детали предыдущих участников шоу.

Также Завадюк показал, как ведущие готовятся к съемкам. А ими стали Юлия Санина, Тимур Мирошниченко и Василий Байдак.

Скриншоты