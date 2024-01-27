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Украина уже не первая: букмекеры назвали нового лидера Евровидения 2024

Суббота 27 января 2024 18:40
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Украина уже не первая: букмекеры назвали нового лидера Евровидения 2024 Какая страна лишила Украину лидерства (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

До Нацотбора, где будет определен представитель Украины на Евровидении 2024, осталось меньше двух недель. И если еще на днях наша страна была первой в букмекерском рейтинге вероятных победителей музыкального конкурса, то теперь в лидеры вырвалась страна, на которую вообще никто не делал ставки - Исландия.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт eurovisionworld.

Подробности

За короткий срок Исландия поднялась примерно на 20 позиций и оказалась на первом месте с 12%.

Второе место сейчас занимает Украина (9%), а тройку лидеров закрывает Великобритания (8%).

Следующими идут Италия и Швеция, которые набрали 6% и соответственно 5%.

Украина уже не первая: букмекеры назвали нового лидера Евровидения 2024

Букмекерский рейтинг Евровидения 2024 (фото: eurovisionworld.com/)

Отметим, что Исландия стала возглавлять рейтинг сразу после того, как стало известно, что ее может представить певец Башар Мурад, который живет в Иерусалиме.

Артист известен тем, что в своей музыке поднимает темы израильской оккупации и гендерного равенства на Ближнем Востоке.

Напомним, финал Нацотбора на Евровидение 2024 состоится 3 февраля, во время которого выступят 11 участников.

Они представят свои номера, с которыми планируют бороться за свое место на конкурсе.

Недавно мы рассказывали, что скандальные участники Нацотбора устроили "кровавый" перформанс на Крещатике.

Также узнайте имена судей Нацотбора на Евровидение 2024.

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