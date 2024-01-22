Нацотбор на Евровидение 2024 года: названы имена всех судей
Украинцы уже избрали членов жюри, которые помогут избрать представителя Украины на Евровидении в 2024 году.
О том, чьи имена получили гордое звание судей Нацотбора Євровидения 2024, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт "Суспильного".
Кто стал членом жюри Нацотбора Евровидения 2024
В мобильном приложении "Дия" завершилось голосование за состав жюри Национального отбора на Евровидение 2024, который проводит Общественное Вещание.
В течение недели голосование украинцы выбирали членов жюри и могли выбрать одного из 9 предложенных кандидатов на эту ответственную позицию.
Лидерами голосования стали:
- Андрей Данилко - он набрал 43,79 процента голосов
- Джамала - получила от украинцев 23,62 процента
- Сергей Танчинец - занял третье кресло и набрал 12,42 процента.
Судьи Нацотбора Евровидения 2024 года (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Напомним, что проголосовать можно было только за одного кандидата и только в течение недели.
Отметим, что в приложении "Дія" проголосовали более 720 тысяч украинцев и решили судьбу трех артистов, предоставив им возможности влиять на судьбу молодых участников Евровидения.
Если победители подпишут соглашение с Общественным, то они станут официальными членами жюри на Нацотборе главного песенного конкурса.
Уже 3 февраля, в финале Нацотбора звездная тройка жюри, которая нам известна, вместе со зрителями будет выбирать представителя Украины на Евровидении 2024. Выбор не будет легким, ведь у каждого участника есть хорошие шансы и сильные номера.
Ранее мы рассказывали о том, кто станет ведущим Национального отбора Евровидения 2024 года.
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