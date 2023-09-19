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Кому категорически нельзя есть грибы и как правильно их собирать, чтобы не отравиться

Вторник 19 сентября 2023 18:03
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Кому категорически нельзя есть грибы и как правильно их собирать, чтобы не отравиться Кому нельзя есть грибы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Начинается сезон грибов, но полакомиться осенним деликатесом могут не все. Из-за большого количества азотистых веществ грибы считаются довольно специфическим продуктом.

Как не отравиться грибами и кому их вообще нельзя есть, сообщили на сайте Центра общественного здоровья.

Кому нельзя есть грибы

Грибы содержат большое количество азотистых веществ, в том числе белков, а также жиров, углеводов, некоторые витамины (В1, РР), минеральные вещества (фосфор).

Клетчатка хитин, входящая в их состав, почти не переваривается в желудочно-кишечном тракте, поэтому грибы считают "тяжелой" пищей.

Есть грибы не рекомендовано беременным, кормящим грудью и пожилым людям. Не следует кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет.

Как не отравиться грибами

Специалисты отметили, для того, чтобы не отравиться грибами, нужно следовать следующим советам:

  • старайтесь отказаться от потребления дикорастущих грибов, заменив их искусственно выращенными, которые подлежат контролю и продаются в торговой сети.
  • не покупайте грибы на стихийных рынках
  • собирайте только хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляйте его рядом с другими. Дома еще раз тщательно проверьте их
  • не берите слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми
  • не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы
  • не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдав воду и увеличив концентрацию токсинов.
  • не ешьте сырые грибы
  • готовьте грибы в течение первых суток после сбора. Варите их не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее получаса
  • храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

Симптомы отравления грибами

К основным симптомам относятся:

  • тошнота и рвота
  • резкая боль в животе
  • диарея
  • головокружение
  • повышение температуры тела
  • снижение пульса
  • духота
  • судороги
  • отток крови от конечностей (холодные руки и ноги)
  • появление галлюцинаций

Важно, при наличии каких-либо симптомов немедленно вызывайте врача. В такой ситуации нельзя заниматься самолечением - это небезопасно для жизни.

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