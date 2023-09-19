Кому категорически нельзя есть грибы и как правильно их собирать, чтобы не отравиться
Начинается сезон грибов, но полакомиться осенним деликатесом могут не все. Из-за большого количества азотистых веществ грибы считаются довольно специфическим продуктом.
Как не отравиться грибами и кому их вообще нельзя есть, сообщили на сайте Центра общественного здоровья.
Кому нельзя есть грибы
Грибы содержат большое количество азотистых веществ, в том числе белков, а также жиров, углеводов, некоторые витамины (В1, РР), минеральные вещества (фосфор).
Клетчатка хитин, входящая в их состав, почти не переваривается в желудочно-кишечном тракте, поэтому грибы считают "тяжелой" пищей.
Есть грибы не рекомендовано беременным, кормящим грудью и пожилым людям. Не следует кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет.
Как не отравиться грибами
Специалисты отметили, для того, чтобы не отравиться грибами, нужно следовать следующим советам:
- старайтесь отказаться от потребления дикорастущих грибов, заменив их искусственно выращенными, которые подлежат контролю и продаются в торговой сети.
- не покупайте грибы на стихийных рынках
- собирайте только хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляйте его рядом с другими. Дома еще раз тщательно проверьте их
- не берите слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми
- не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы
- не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдав воду и увеличив концентрацию токсинов.
- не ешьте сырые грибы
- готовьте грибы в течение первых суток после сбора. Варите их не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее получаса
- храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.
Симптомы отравления грибами
К основным симптомам относятся:
- тошнота и рвота
- резкая боль в животе
- диарея
- головокружение
- повышение температуры тела
- снижение пульса
- духота
- судороги
- отток крови от конечностей (холодные руки и ноги)
- появление галлюцинаций
Важно, при наличии каких-либо симптомов немедленно вызывайте врача. В такой ситуации нельзя заниматься самолечением - это небезопасно для жизни.
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