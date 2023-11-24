Под Чернобылем зафиксировали невероятное явление и показали удивительные фото
Недавно Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фотографии невероятного природного явления. Оно буквально изменило внешний облик окружающей природы.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, о каком явлении идет речь и чем оно уникально.
При подготовке материала была использована страница Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.
Что зафиксировали камеры
На днях на глаза исследователям попало невероятное природное явление - "замерзшие туманы".
Они похожи на изморозь и состоят из красивых мелкозернистых кристаллов на ветвях, траве, старых листьях или не сорванной ветром паутине.
В результате резкого замерзания капель росы пейзаж превратился в почти нереальный и сказочный.
Удивительные фото этой красоты сделал Денис Вишневский.
Природа Украины - невероятная (фото: facebook.com/zapovidnyk)
За несколько дней до этого Петр Коваль сфотографировал также "хрустальные травы".
Погода не устает нас удивлять (фото: facebook.com/zapovidnyk)
Основное о заповеднике
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник был создан указом президента 26 апреля 2016 года.
С середины 2017 года заповедник активно развивается как самостоятельное бюджетное учреждение, принадлежащее сфере управления Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
Его ядром является Чернобыльский заказник и северные лесные массивы.
Осень - сказочная пора (фото: facebook.com/zapovidnyk)
Флора и фауна
Флора заповедника насчитывает 1 256 видов сосудистых растений, 120 видов лишайников и 20 видов мхов.
Пять видов растений - из Европейского "красного" списка, тогда как из Красной книги Украины - 46 видов флоры.
Животный мир заповедника отвечает составу фауны полесского региона. Там зафиксировано более 300 видов позвоночных животных (из 410 встречающихся в регионе в общей сложности), из которых 75 видов (из 97 возможных) занесены в Красную книгу Украины.
Основное внимание ученых сосредоточено на изучении редких и типичных видов фауны - крупных хищников (бурый медведь, рысь, волк) и копытных (лось, олень, косуля), популяция которых за последние годы существенно возросла.
Кроме того, большой интерес вызывает уникальная, созданная в 90-х годах, свободная популяция лошадей Пржевальского.
Уникальные создания (фото: facebook.com/zapovidnyk)