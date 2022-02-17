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В Одесі помітили рідкісне явище під час сходу сонця: неймовірні фото

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Одеса, Четвер 17 лютого 2022 14:55
В Одесі помітили рідкісне явище під час сходу сонця: неймовірні фото Зафільмували рідкісне явище під час сходу сонця в Одесі (колаж РБК-Україна, фото Evgenij Morgun)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі на світанку над морем зафіксували рідкісне явище. Зазначається, дивовижне явище називають "зеленим променем".

Фото оприлюднив одесит Євген Моргун на своїй сторінці у Facebook.

На знімках можна побачити яскраво-зелений спалах до сходу сонця.

"Впіймав "класичний" зелений промінь на морі в Одесі, яскраво-зелений спалах до сходу сонця. Полювання вдалося!" - написав одесит.

Автор зазначає, що чітко було видно смарагдовий спалах до сходу, який тривав кілька секунд. Зокрема, від першого до останнього знімка 6-7 секунд.

"На першому кадрі gif-анімації видно якийсь міраж, щось далеке з протилежного берега чи деталь судна. На інших кадрах теж є. Я б відзначив ще "пурпурний промінь" поруч праворуч", - написав Євген Моргун.

В Одесі помітили рідкісне явище під час сходу сонця: неймовірні фото

Зафільмували рідкісне явище під час сходу сонця в Одесі (фото: facebook.com/Evgenij.Morgun)

Що відомо про зелений промінь

Це рідкісне оптичне явище. Зокрема, це спалах зеленого світла в момент зникнення сонячного диска за горизонтом або появи його з-за обрію.

Явище зеленого променя спостерігається дуже рідко та вимагає дуже добрих погодних умов. Таке явище пов'язане з рефракцією сонячного проміння в атмосфері.

В Одесі помітили рідкісне явище під час сходу сонця: неймовірні фотоВ Одесі помітили рідкісне явище під час сходу сонця: неймовірні фотоВ Одесі помітили рідкісне явище під час сходу сонця: неймовірні фото

Зафільмували рідкісне явище під час сходу сонця в Одесі (фото: facebook.com/Evgenij.Morgun)

Раніше ми повідомляли, що у Києві зачаровуючий захід сонця потрапив на фото.

Також ми писали, що на Закарпатті показали приголомшливе, але небезпечне видовище - сніговий фонтан.

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