Вовчиці, рятуйте: Винник втік від журналістів після виступу з Поплавським (відео)

Олег Винник, відомий український виконавець, який раніше підтримав Аграрну партію України на майбутніх парламентських виборах, втік від журналістів, які почали ставити йому запитання про Михайла Поплавського. Відео розмістили на сторінці "Радіо Свобода" в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався після агітаційного концерту у Фастові, де Олег Винник виступив разом з Михайлом Поплавським на сцені. Журналісти підійшли до артиста після виступу і почали ставити питання. Після того, як вони запитали Винника про те, чи знає він, що Поплавський був одним з тих, хто проголосував за диктаторські закони 16 січня, артист втік, та залишив їх без відповіді.

"Пане Олеже, скажіть будь ласка, ви знаєте, що пан Михайло причетний до диктаторських законів 16 січня? Він голосував за них", - двічі запитала співака журналістка, але Винник дуже швидко пішов в оточенні охоронців.

Винник втік від журналістів (facebook.com/RadioSvoboda.Org)

Користувачі соціальних мереж висловилися негативно як про те, що Олег Винник підтримав на виборах Михайла Поплавського, так і про те, що він відмовився спілкуватися з журналістами.

Був про Винника кращої думки.

Це вибори на Слов'янський базар або в ВР? Що відбувається? Кожен ховрах – агроном, кожен артист – депутат! Люди! В країні війна!

Я дивлюся, ще одні вибори, і ми залишимося без співаків. А хто буде співати?

Скріншот коментарів (facebook.com/RadioSvoboda.Org)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Винник поставив крапку в чутках про похід у Раду.

А також розповідали про те, що Олег Винник обрав свого фаворита на парламентських виборах.