Вовчицям присвячується: учасник Танців з зірками потроллив Винника на паркеті

Остапчук спародіював Винника на Танцях з зірками (колаж: РБК-Україна)

Остапчук вирішив увійти в історію Танців з зірками своїм незабутнім номером

Другий випуск третього сезону оновленного шоу Танці з зірками не обійшовся без кумедного троллінгу. Так, український телеведучий Володимир Остапчук спародіював Олега Винника на паркеті, станцювавши пристрасне танго під знамениту "Вовчицю".

Для правдоподібності Остапчук надів перуку, зімітувавши фірмову зачіску Винника, а також яскравий червоний костюм. Телеведучий в ефектному перформансі наслідував рухам головного підкорювача жіночих сердець.

В кінці танцю на сцену вийшов сам Олег Винник, який вкрав партнерку Остапчука Ілону Гвоздьову.

Остапчук спародіював Винника на Танцях з зірками (фото: 1+1)

Володимир Остапчук в щоденнику шоу голосно заявив, що мріяв зробити найкращу танцювальну постановку в історії України.

"Це буде танець для всіх вовчиць України", - сказав ведучий, відправивши повітряний поцілунок.

Судді зацінили виступ, але відзначили, що танцю не вистачило професійних рухів. За виступ пара отримала 22 бали від журі.

"Перевтілення з гусениці в вправного танцюриста все ж сталося", - сказав суддя Влад Яма.

Остапчук спародіював Винника на Танцях з зірками (відео: YouTube/Танці з зірками)

Варто відзначити, що суддя шоу Катерина Кухар зганьбилася, сплутавши Винника з Вакарчуком. Що, звичайно ж, не залишилася не поміченим.

Якось не по собі стало всім через Кухар, але з ким не буває!

Остапчук ти красень... Давай далі...

Вова запалюй! Але техніку підтяни. Більше танцю і рухів, ніж епатажу. А так, все круто.

Винник: "А я думаю, де мій червоний костюм подівся?"

Скрін коментарів

До речі 16-річна дочка Олени Кравець Марія нещодавно спробувала себе в якості моделі. У мережі з'явилися фото юної красуні, що неймовірно схожа на маму.

Також ми писали, що секс-символ Танців з зірками, ресторатор Даніель Салем вразив зізнанням про те, через які терни йому довелося пройти на шляху до слави.