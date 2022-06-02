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У Києві посилюють контроль за дотриманням комендантської години

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Київ, Четвер 02 червня 2022 14:13
У Києві посилюють контроль за дотриманням комендантської години Фото: У Києві посилять контроль під час комендантської години (facebook com patrolpolice gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Київ посилює контроль за дотриманням комендантської години. Правоохоронці звернуть особливу увагу на ресторани та нічні клуби, яким заборонено працювати після 23:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Комендантська година у столиці та Київській області триває із 23:00 до 05:00. Наземний громадський транспорт працює з 06:00 до 22:30, а метро - з 06:00 до 22:00.

Під час комендантської години жителям заборонено покидати домівки, лише для того, щоб спуститися в укриття під час повітряної тривоги. Пересуватися містом може лише транспорт зі спецперепустками.

Нагадаємо, вчора голова Київської ОВА повідомив, що в області посилили контроль під час комендантської години, оскільки в регіоні збільшилася кількість диверсантів.

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