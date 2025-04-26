Вокалист "Хейтспіч" впервые рассказал, почему пошел служить, и на какую должность "охотился"

Вокалист группы "Хейтспіч" Дмитрий Однороженко, который добровольно вступил в ряды ВСУ, раскрыл мотивы своего решения. Сейчас он служит в 412 полку беспилотных систем NEMESIS и отмечает, что хотел пойти именно на эту должность.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Однороженко рассказал в интервью для YouTube-канала "Армія TV".
"Спонтанно и одновременно спланировано. Если я скажу, что я не планировал - то это будет ложь. Если я скажу, что прям четко планировал в этом году вступать в ряды ВСУ - это также будет немножко ложью. Потому что глобально на этот год были планы: что-то по музлу сделать, должны были даже за рубежом поиграть концерты. Но в моменте появилась возможность присоединиться и заниматься тем, чем я вот прям для себя хотел бы заниматься, за чем я охотился, скажем так", - рассказал артист.
По словам певца, он почти год пытался "заскочить" на эту должность в разных подразделениях. Но ему не удавалось. И недавно "окошко открылось", поэтому Дмитрий не колебался и пошел служить.
"Это дроновое ПВО, перехват ударных беспилотных российских дронов", - пояснил Однороженко.
Также он раскрыл собственную мотивацию. Музыкант хотел помогать стране и чувствовал, что должен это делать именно так.
"Это такая для меня сентиментальная и личная история... Я из города Сумы и, знаешь, когда ты каждый вечер общаешься с родными, с друзьями... И ты сидишь, а там буквально в "Дискорде" слышно, как у пацанов пролетает над их домом "Шахед" и ты говоришь: "Береги себя, ангела-хранителя тебе". И я себя чувствовал дурачком, если честно", - отметил артист.
"В начале 22-го я немножко помогал с какими-то спасательными работами, когда прилетало по Одессе. И когда ты можешь тушить пожар - это хорошо, а еще лучше, когда ты можешь сделать так, чтобы этого пожара не произошло. Я думаю, что логика какая-то глубинная, она такая немножко пафосная, но как есть. Сегодня я сейчас в силах беспилотных систем 412 полк NEMESIS, если еще более конкретно, то вместе с господином Александром Ярмаком", - также рассказал он.
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