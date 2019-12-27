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Українським військовим передали понад 7 тисяч одиниць військової техніки за рік

Новини » Суспільство     27.12.2019 - 05:20
Українським військовим передали понад 7 тисяч одиниць військової техніки за рік
Ілюстративне фото (turchynov.com)

Майже 900 одиниць - це бронетанкова та автомобільна техніка

Українським військовим протягом 2019 року передали 7 тисяч 434 одиниці озброєння та військової техніки. Про це повідомив заступник Міністра оборони України Анатолій Петренко, передає прес-служба МОУ.

Зокрема, це приблизно 700 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, близько 900 одиниць бронетанкової і автомобільної техніки. Також військові отримали 90 літальних апаратів різних типів, 5 бойових катерів та кораблів.

"Ще у нас 17 нових зразків за результатами 55 успішних випробувань прийняті на озброєння і допущені до підконтрольної експлуатації у військах 38 зразків військової техніки. Ми говоримо про протиповітряну оборону для Сухопутних військ, про безпілотну авіацію, про нові зразки бронетанкової техніки, командно-штабні машини, а також парашутні системи для Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій, - зазначив Петренко.

Нагадаємо, Міноборони України планує розсекретити як мінімум 50% державного оборонного замовлення. Зараз ця інформація повністю засекречена.

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