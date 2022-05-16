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Воїн Світла: цю фотографію захисника Маріуполя з "Азовсталь" повинен побачити весь світ!

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Маріуполь, Понеділок 16 травня 2022 17:51
Воїн Світла: цю фотографію захисника Маріуполя з "Азовсталь" повинен побачити весь світ! Фото: боєць Азова опублікував неймовірну фотографію з Азовсталь (t me polkazov)
Автор: Анна Шиканова

Захисник Маріуполя з " Азова "Дмитро Козацький (Орест) опублікував неймовірну фотографію з заводу" Азовсталь " в Маріуполі. Знімок викликав бурхливе обговорення в соціальних мережах і нікого не залишив байдужим.

Свою фотографію Козацький розмістив на сторінці в Twitter.

На фотографії зображений український захисник Маріуполя в зруйнованому війною приміщенні, який стоїть під прямим променем світла. Знімок символізує промінь світла в темряві.

У соціальних мережах цей знімок описують як сильну, глибоку і неймовірну фотографію. Яка пронизує болем і надією одночасно. А ще - вона символ надії.

Воїн Світла: цю фотографію захисника Маріуполя з &quot;Азовсталь&quot; повинен побачити весь світ!

Фото: twitter.com/Kozatsky_D

Що відомо про автора фотографії

Цей знімок зробив Дмитро (Орест) Козацький, якого називають "очима" Азовсталь. Саме він є автором всіх фотографій і відео, які потрапляють у світові та українські ЗМІ. Він фотографує поранених бійців на Азовсталі.

Дмитро фіксує подвиги українських захисників і злочини російських військових у Маріуполі. Він з дитинства мріяв бути військовим кореспондентом і навіть не підозрював, що його мрія здійсниться і саме так. З 24 лютого він не випускає з рук фотоапарат і працює під обстрілами вже понад два місяці.

Вдома його чекають рідні - мама і молодша сестра. Які за нього дуже переживають і чекають його повернення додому.

А ще Козацький відмінний співак і після перемоги KALUSH Orchestra на Євробачення 2022, Орест виконав пісню "Стефанія". Відео облетіло всі соціальні мережі та ЗМІ.

Цю фотографію фотограф з псевдо "Орест" зробив 2 травня в Маріуполі та написав, що вона ідеально підійшла б для "останнього фото".

"Це фото ідеально підійшло б для "останнього фото", щоб всі пам'ятали мене таким. Фото, яке найкраще характеризує мене, навіть у найжахливішому я можу знайти щось чудове. Але я вірю, що це фото стане тільки початком. Початком нашого визволення і перемоги", - написав Козацький.

Воїн Світла: цю фотографію захисника Маріуполя з &quot;Азовсталь&quot; повинен побачити весь світ!Фото: twitter.com/Kozatsky_D

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медик Азовсталь повідомив про жахливий стан поранених.

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Азовсталь Маріуполь Азов
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