Експерти оцінили небезпеку розміщення ракетних систем Росії біля кордонів України
Міністерство оборони Росії повідомило про перекидання у Воронезьку область оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер". Військові експерти України оціни загрозу від цих комплексів.
Полковник запасу Олег Жданов в коментарі виданню заявив, що не потрібно драматизувати ситуацію з розміщенням військ і ракетних комплексів противника в прикордонних областях.
"До нашого кордону там близько 200-250 км. Вона (система, - ред.) і раніше виходила на таку відстань, але нас чомусь цим ніхто не лякав", - зазначив експерт.
Військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, у свою чергу, каже, що перекидання " Іскандерів "до кордону України для наступальних дій не має сенсу.
Він зазначив, що "Іскандери" і ракетні комплекси, що знаходяться на плавзасобах Чорноморського флоту, включаючи крилаті ракети "Калібр" дійсно здатні завдавати ударів без необхідності розгортання в бойові порядки.
"Розуміючи, що потенціал дальності ураження цих комплексів може досягати 2 тисяч кілометрів, дислокація цих систем, умовно кажучи, значення не має", - пояснив він РБК-Україна.
Перехоплення таких крилатих ракет, що летять на малій висоті і з великою швидкістю, дуже складне завдання для ППО, зазначив він.
Нагадаємо, РНБО готує різні сценарії того, як реагувати на стягування військ РФ до кордонів України.
Раніше голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель заявив, Росія стягнула до українських кордонів близько 150 тисяч військових.