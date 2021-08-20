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Транспортний колапс. У Києві масштабне перекриття доріг і затори: повний список вулиць

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Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 16:11
Транспортний колапс. У Києві масштабне перекриття доріг і затори: повний список вулиць Фото: поліція знову перекрила дороги в Києві (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Через другу репетицію військового параду в Києві знову транспортний колапс. Перекрито дороги в центральній частині міста та під'їзди до неї.

РБК-Україна наводить список перекритих вулиць.

Зазначимо, рух перекривається, оскільки цими дорогами рухається військова техніка, яка візьме участь у параді до 30-річчя незалежності України.

Транспортний колапс. У Києві масштабне перекриття доріг і затори: повний список вулиць

Фото: перекритий Київ (google.com/maps)

Загальна схема перекритих доріг виглядає наступним чином:

Транспортний колапс. У Києві масштабне перекриття доріг і затори: повний список вулиць

З 15:30 до 18:00 перекрито:

  • вул. Академіка Туполєва
  • проспект Перемоги
  • вул. Маршала Рибалка
  • вул. В'ячеслава Чорновола
  • вул. Старовокзальна
  • вул. Жилянська
  • вул. Антоновича

З 15:30 до 01:15 перекривають:

  • вул. Велика Васильківська (на ділянці від Либідської площі до вул. Хрещатик)
  • вул. Хрещатик, вул. Михайлівська (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності)
  • вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.)
  • Петровська Алея
  • Паркова дорога
  • Володимирський узвіз
  • Боричів узвіз
  • вул. Набережно-Хрещатицька (від Боричевого узвозу по зустрічній смузі до Нижнього Валу)
  • Набережне шосе (від Дніпровського узвозу до вул.Набережно-Хрещатицької)

З 19:00 до 01:15 обмежать рух на:

  • вул. Нижній Вал
  • вул. Глибочицька
  • Глибочицький проїзд
  • вул. В'ячеслава Чорновола
  • проспект Перемоги
  • вул. Старовокзальна
  • вул. Жилянська
  • вул. Антоновича

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