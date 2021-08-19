На репетиції параду в Києві військові передали "полум'яний привіт" Путіну (відео)

18 серпня у Києві пройшла перша репетиція військового параду до Дня Незалежності України. Військові пройшли маршем Хрещатиком і проспівали хором відому пісню "Путін - ху*ло".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Андрій Карелін і опублікував відео.

"Трохи інсайду з параду. Цивільні в захваті", - підписав він відеоролик.

У коментарях українці написали, що якщо така пісня прозвучить на параді, то рейтинг президента стрімко злетить.

Якщо це прозвучить, то рейтинг президента злетить за хмари.

Напевно, добробати та учасники АТО. Браво.

Супер! Молодці. Як мелодійно у них звучить!

Як колискова на ніч!

Слава Україні !!! Слава її захисникам.

Звідки взялася пісня"Путін ху*ло"?

Нагадаємо, що речівку "Путін - ху*ло!" придумали вболівальники футбольного клубу "Металіст", а вперше її виконали в Харкові 30 березня 2014.

Відзначимо, що всього в Києві на цьому тижні відбудеться три репетиції параду -18, 20 і 22 серпня. Під час репетицій з 15:30 до 01:15 перекриватимуть вулиці та змінюватимуть маршрути громадського транспорту.