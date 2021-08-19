На репетиції параду в Києві військові передали "полум'яний привіт" Путіну (відео)
18 серпня у Києві пройшла перша репетиція військового параду до Дня Незалежності України. Військові пройшли маршем Хрещатиком і проспівали хором відому пісню "Путін - ху*ло".
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Андрій Карелін і опублікував відео.
"Трохи інсайду з параду. Цивільні в захваті", - підписав він відеоролик.
У коментарях українці написали, що якщо така пісня прозвучить на параді, то рейтинг президента стрімко злетить.
- Якщо це прозвучить, то рейтинг президента злетить за хмари.
- Напевно, добробати та учасники АТО. Браво.
- Супер! Молодці. Як мелодійно у них звучить!
- Як колискова на ніч!
- Слава Україні !!! Слава її захисникам.
Звідки взялася пісня"Путін ху*ло"?
Нагадаємо, що речівку "Путін - ху*ло!" придумали вболівальники футбольного клубу "Металіст", а вперше її виконали в Харкові 30 березня 2014.
Відзначимо, що всього в Києві на цьому тижні відбудеться три репетиції параду -18, 20 і 22 серпня. Під час репетицій з 15:30 до 01:15 перекриватимуть вулиці та змінюватимуть маршрути громадського транспорту.
Як ми писали раніше, в Києві чоловік жорстко накричав на жінку - "копа" через репетицію параду.